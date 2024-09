Anche quest’anno il CREA partecipa con gran parte dei suoi Centri di Ricerca alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici di Frascati Scienza, dal titolo heaL thE plAnet’s Future (#LEAF), ‘Cura il futuro del Pianeta’. Si tratta di un’occasione straordinaria di incontro tra il mondo della ricerca e la cittadinanza, con un programma fitto di incontri, esperienze dal vivo e on line, con esperimenti e dimostrazioni scientifiche, webinar e giochi per i più piccoli, tutto per diventare scienziati per un giorno.

Il CREA, il principale ente italiano dedicato alla ricerca agroalimentare, sarà presente a Frascati con numerosi dei suoi centri di ricerca: Agricoltura e Ambiente, Alimenti e Nutrizione, Difesa e Certificazione, Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, Orticoltura e Florovivaismo, Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Politiche e Bioeconomia, Viticoltura ed Enologia, Zootecnia e Acquacoltura.

I ricercatori e le ricercatrici del CREA guideranno i partecipanti attraverso esperienze interattive, che spazieranno dai laboratori scientifici sulle reazioni chimiche negli alimenti, fino a giochi educativi per scoprire cosa si cela nei nostri piatti e qual è l’impatto delle scelte alimentari sulla salute e l’ambiente. Ci saranno attività dedicate alla sostenibilità alimentare, con quiz e sfide di squadra per ideare menù sani e sostenibili e si potranno vivere esperimenti coinvolgenti sulla diversificazione agroecologica, sul DNA e per comprendere come si possono ottimizzare le risorse idriche in agricoltura. Come ogni anno, per chi non potrà partecipare in presenza, sono previsti anche seminari online.

Si parte il 23 e il 24 settembre con GIOCHIAMO CON LE REAZIONI CHIMICHE: PERCHÉ LA MELA IMBRUNISCE, a cura dei ricercatori del CREA Alimenti e Nutrizione, un laboratorio didattico per i bambini dai 9 agli 11 anni, per avvicinarci alla chimica degli alimenti e per spiegare cos’è una reazione chimica attraverso una semplice mela, che cosa sono gli enzimi e quali fattori possono influenzare la velocità di una reazione.

Il 23 settembre, l’evento SAI COSA MANGI? SCOPRILO GIOCANDO CON NOI, a cura dei centri CREA Alimenti e Nutrizione, Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, svelerà a bambini e ragazzi dai 12 ai 14 anni, la varietà degli alimenti, dalla loro origine nei campi fino al momento in cui arrivano sulla tavola, per capire non solo cosa mangiamo, ma anche l’impatto che le nostre scelte alimentari hanno sulla salute e sull’ambiente.

Dal 23 al 25 settembre, sempre a cura del CREA Alimenti e Nutrizione, in GIOCHIAMO A SALVARE IL MONDO MANGIANDO, i bimbi dai 9 agli 11 anni, potranno scoprire in che modo quello che mangiamo impatta sul pianeta e quali sono le scelte che possiamo fare per essere sostenibili in campo alimentare.

Il 24 settembre si svolgerà MANGIA – MAGIA…L’EDUCAZIONE ALIMENTARE VIEN GIOCANDO, un percorso ludico-didattico di educazione alimentare, organizzato dal CREA Alimenti e Nutrizione, rivolto ai bambini e ai ragazzi nella fascia d’età 9-14, che saranno coinvolti in magie, interviste, video e avvincenti giochi di squadra, per conoscere meglio gli alimenti, per imparare a nutrirsi in modo più sano e sostenibile e a non sprecare il cibo perché anche gli scarti alimentari sono una risorsa preziosa.

Sempre il 24 settembre, è in programma FOOD SLAM: DAL PADEL ALLA PADELLA, il grande match per il menù più buono, più sano e sostenibile, in cui due squadre si sfideranno in un vero e proprio cooking show, mentre le ricercatrici del CREA Alimenti e Nutrizione forniranno suggerimenti sfiziosi e una giuria di esperti decreterà la vincitrice. A tutti i partecipanti verrà donato un gadget e la squadra vittoriosa del Food Slam tornerà a casa con una vera coppa, come dei veri campioni.

Nella stessa data, nel seminario AGROECOLOGIA E LA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE per comprendere il rapporto tra coltivazione e cibo che arriva sulle nostre tavole, i ricercatori e le ricercatrici del CREA Agricoltura e Ambiente racconteranno come si conduce la ricerca in agricoltura ed in agroecologia oggi, spiegando le differenze tra varietà commerciali, locali e il materiale eterogeneo biologico. L’incontro sarà anche l’occasione per capire come orientare le produzioni agricole per affrontare al meglio la sfida climatica, sapere quando e cosa produrre e conoscere meglio la coltivazione biologica.

Il 25 settembre, il CREA Alimenti e Nutrizione e l’Amministrazione Centrale faranno conoscere a grandi e piccoli le Linee Guida per una sana alimentazione attraverso una serie di quiz in RIVISITIAMO IL GIOCO DELL’OCA, con l’obiettivo di divulgare “pillole” di educazione alimentare che inducano a scelte alimentari consapevoli, sane e sostenibili.

Dal 25 al 27 settembre, i ricercatori dei centri CREA Zootecnia e Acquacoltura e Alimenti e Nutrizione invitano bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni, ALLA RICERCA DI UNA ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE, un gioco di società in cui le squadre devono guadagnare gli alimenti del loro pasto equilibrato. Un laboratorio in cui visualizzare le porzioni di un pasto ideale, secondo la ricerca scientifica, per sapere quanto spazio dare sia ai prodotti vegetali che a quelli di origine animale.

Sempre il 25 settembre, partecipando all’attività VUOI TRASFORMARTI INSIEME A NOI IN UN PICCOLO SCIENZIATO?, si potrà intraprendere un viaggio nell’affascinante mondo microscopico degli organismi viventi, che porterà a scoprire tutti i segreti del DNA.

Il 25 settembre tornerà anche l’evento “IMPARA GIOCANDO CON OLEARIO”, a cura dei ricercatori CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e Politiche e Bioeconomia, una sfida interclasse per approfondire la conoscenza sul mondo dell’olio extravergine d’oliva, rivolta a studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo Statale 1 Zumbini di Cosenza. Il gioco si svolgerà online mercoledì 25 settembre alle ore 10:30, mentre la premiazione avrà luogo il giorno 26 settembre alle ore 10.30 presso l’Istituto.