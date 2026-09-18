A Ivrea i Paddle Europe Slalom Championships

Sono stati presentati questa mattina, venerdì 18 settembre, nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte a Torino, i 2026 Paddle Europe Slalom Championships, i Campionati Europei di canoa slalom in programma a Ivrea dal 24 al 26 settembre.

La conferenza stampa, coordinata da Giacomo Capirone dell’Ivrea Canoa Club, si è aperta con la proiezione di un video dedicato al legame tra sport e territorio. Sono intervenuti Paolo Bongioanni, assessore al Turismo e Sport della Regione Piemonte; Daniele Molmenti, direttore tecnico della nazionale italiana di canoa slalom; Matteo Magotti, presidente dell’Ivrea Canoa Club e del Comitato Organizzatore; Massimo Luigi Fresc, assessore al Turismo della Città di Ivrea, e Maria Luisa Coppa, vicepresidente della Camera di commercio di Torino.

Alla presentazione ha partecipato anche una rappresentanza della squadra azzurra composta da Xabier Ferrazzi, vincitore della Coppa del Mondo 2026 nel K1, Raffaello Ivaldi, oro nel C1 nella tappa di Coppa del Mondo di Augsburg, e dalle campionesse italiane Marta Bertoncelli, nel C1, e Stefanie Horn, nel K1.

Ivrea al centro della canoa slalom europea

Saranno 184 gli atleti in gara, in rappresentanza di 28 nazioni, pronti a contendersi i titoli continentali nelle specialità del kayak maschile e femminile, della canadese maschile e femminile e del kayak cross.

Le competizioni si svolgeranno allo Stadio della Canoa Città di Ivrea, lungo le rapide della Dora Baltea. Con una difficoltà di quarto grado su una scala di sei, il canale eporediese è considerato uno dei percorsi naturali più tecnici e impegnativi del panorama internazionale ed è l’unico impianto di questo livello situato nel cuore di una città.

Gli Europei chiuderanno una stagione internazionale particolarmente positiva per lo slalom italiano, culminata con la vittoria di Xabier Ferrazzi nella classifica generale di Coppa del Mondo del K1 maschile. Sulle acque di casa gli azzurri proveranno a confermare il proprio ruolo da protagonisti, confrontandosi con un parterre di altissimo livello: nella canoa slalom, infatti, quasi il 90 per cento degli atleti ai vertici mondiali è europeo.

Precisione, velocità, capacità di interpretare la corrente e scelte tattiche saranno determinanti per affrontare un percorso che non concede margini di errore e che, negli anni, ha già ospitato Campionati Europei, tappe di Coppa del Mondo, Mondiali giovanili e numerose competizioni internazionali.

Il kayak cross assegna per la prima volta i titoli europei in notturna

Particolare attesa è riservata alle prove di kayak cross, la spettacolare disciplina che, dopo il debutto olimpico ai Giochi di Parigi 2024, ha continuato a crescere sia nel numero dei praticanti sia nell’interesse del pubblico.

Nelle fasi a eliminazione diretta quattro atleti si sfidano contemporaneamente a bordo di kayak in plastica dalle caratteristiche uniformi. La gara inizia con la partenza da una rampa collocata a oltre due metri sopra il livello dell’acqua e prosegue con un confronto diretto fatto di velocità, traiettorie, porte da superare e continui cambi di posizione.

La grande novità dell’edizione 2026 sarà l’assegnazione, per la prima volta, dei titoli europei di kayak cross in notturna. Per rendere possibile l’evento, l’impianto di illuminazione dello Stadio della Canoa è stato potenziato con nuove torri faro. Le finali di sabato 26 settembre offriranno così uno spettacolo unico, con il canale della Dora Baltea illuminato nel cuore di Ivrea.

Antonio Rossi: “Arriviamo a Ivrea con grandi ambizioni”

“Arriviamo all’appuntamento degli Europei di Ivrea con grandi ambizioni, al termine di una stagione che ci ha regalato forti emozioni e ottimi risultati”, ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Antonio Rossi.

“I nostri atleti sono stati protagonisti in tutte le competizioni e sono certo che faranno il possibile per esserlo anche sulle acque di casa. Lo Stadio della Canoa di Ivrea è il luogo nel quale collochiamo idealmente discipline magnifiche e avvincenti come la canoa slalom e il kayak cross e sono certo che il Comitato Organizzatore e l’Ivrea Canoa Club sapranno rendere questo evento indimenticabile”.

Il presidente ha sottolineato il valore della collaborazione con il territorio: “Sarà un’altra occasione per dimostrare la capacità organizzativa del nostro movimento e del nostro Paese e per confermare quanto la collaborazione con le istituzioni sia fondamentale, a partire dal Comune fino all’imprescindibile sostegno della Regione Piemonte, che ha sposato fin da subito questo progetto. Ivrea ha già ospitato Europei, Coppe del Mondo, Mondiali giovanili e numerose gare internazionali, ma l’obiettivo, come nello sport, deve essere sempre quello di migliorare sé stessi. Faccio a tutti gli atleti un grande in bocca al lupo e ai nostri azzurri auguro di vivere, e farci vivere, grandi emozioni”.

La Regione Piemonte: sport, territorio e promozione internazionale

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale Paolo Bongioanni hanno evidenziato il ruolo centrale assunto da Ivrea nel panorama degli sport d’acqua dolce.

“Il Piemonte accoglie con grandissimo entusiasmo i Campionati Europei di canoa kayak, un appuntamento che porta nello scenario ai piedi della Serra e tra i siti olivettiani Patrimonio dell’UNESCO le eccellenze assolute della disciplina. Vedere gareggiare tanti campioni provenienti da tutta Europa lungo il canale cittadino della Dora Baltea, che per la prima volta sarà illuminato per la finale in notturna, rappresenterà un’occasione capace di regalare emozioni uniche e una vetrina internazionale per il nostro territorio”. Un evento che unisce spettacolo agonistico, promozione turistica e valorizzazione delle eccellenze piemontesi, offrendo a Ivrea e al Canavese un’importante opportunità di visibilità.

Ivrea e l’eredità dell’evento

“Ospitare i Campionati Europei significa molto più che accogliere una competizione sportiva di altissimo livello”, ha spiegato l’assessore al Turismo della Città di Ivrea Massimo Luigi Fresc. “È un’occasione per raccontare una città che ha saputo costruire intorno alla Dora un luogo riconosciuto ben oltre i suoi confini, nel quale sport, paesaggio e spazio urbano convivono in modo unico”.

L’arrivo delle delegazioni europee rappresenta un’opportunità per tutto il Canavese: “Il valore di un grande evento non si misura soltanto nei giorni in cui si svolge, ma anche in ciò che lascia: la scoperta di un territorio, nuove relazioni e il desiderio di tornare”.

Sull’eredità sportiva e sociale della manifestazione si è soffermato anche il presidente dell’Ivrea Canoa Club Matteo Magotti: “Dietro questi Campionati c’è il lavoro di tutta la nostra comunità: oltre 150 volontari, tecnici, professionisti e soci hanno messo a disposizione tempo, competenze e passione. È questo patrimonio umano, insieme allo Stadio della Canoa e al forte legame con la città, che rende possibile un evento di questa dimensione”.

“Vogliamo che i Campionati rappresentino un’opportunità per far crescere la canoa. Portare a Ivrea i migliori atleti europei, avvicinare il pubblico a queste discipline e offrire ai giovani nuovi modelli e nuove motivazioni significa investire nel futuro del nostro sport. L’obiettivo è lasciare un’eredità che vada oltre l’evento: più persone che conoscono e praticano la canoa, maggiore entusiasmo tra i giovani e una comunità sportiva ancora più forte”.

La Camera di commercio di Torino ha infine ricordato il peso della filiera sportiva piemontese, che conta oltre 5.500 imprese e più di 12.700 addetti, con una crescita del 20 per cento nell’ultimo decennio. I grandi eventi internazionali generano ricadute concrete sull’accoglienza, sulla ristorazione, sul commercio e sui servizi, rafforzando contemporaneamente la visibilità del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche.

Il programma dei campionati europei

La manifestazione prenderà ufficialmente il via mercoledì 23 settembre alle ore 18.00, con la sfilata delle delegazioni e la cerimonia di apertura allo Stadio della Canoa.

Giovedì 24 settembre sarà la giornata dedicata alle qualificazioni e alle gare a squadre. Il programma inizierà alle ore 9.00 con le batterie del kayak femminile, seguite alle 10.10 dal kayak maschile, alle 11.35 dalla canadese femminile e alle 12.25 dalla canadese maschile. Nel pomeriggio si disputeranno le prove a squadre: kayak femminile alle 14.30, kayak maschile alle 15.10, canadese femminile alle 16.15 e canadese maschile alle 16.50. La cerimonia di premiazione delle gare a squadre è prevista alle 17.30.

Venerdì 25 settembre saranno assegnati i titoli europei individuali del kayak e della canadese. Le semifinali del K1 femminile inizieranno alle 9.00, mentre quelle maschili sono previste alle 10.15. Le finali si svolgeranno alle 11.35 per le donne e alle 12.15 per gli uomini, con premiazioni alle 12.50. Nel pomeriggio spazio al C1: semifinale femminile alle 14.30, semifinale maschile alle 15.45, finale femminile alle 17.00 e finale maschile alle 17.45. La cerimonia di premiazione della canadese è fissata alle 18.20.

Sabato 26 settembre la scena sarà interamente dedicata al kayak cross. Le prove individuali femminili e maschili sono in programma rispettivamente alle 14.00 e alle 15.00, con la prima cerimonia di premiazione alle 16.00. Alle 17.00 inizieranno le batterie femminili, seguite alle 17.45 da quelle maschili.

La sessione serale in notturna prenderà il via alle 20.00 con i quarti di finale femminili. Alle 20.25 toccherà ai quarti maschili, mentre le semifinali sono previste alle 20.45 per le donne e alle 21.00 per gli uomini. Le finali che assegneranno i titoli continentali si disputeranno alle 21.10 per il kayak cross femminile e alle 21.20 per quello maschile. Alle 21.30 si terrà la cerimonia di premiazione, seguita alle 21.45 dalla chiusura ufficiale dei Campionati.

Le competizioni si svolgeranno allo Stadio della Canoa Città di Ivrea, in via Dora Baltea 1, e saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.

Il programma completo e tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.slalomivrea.it.