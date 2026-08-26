Sport e Motori

Rugby piemontese, al via la stagione 2026/27

Ambizioni, conferme e nuove sfide nei campionati nazionali

Foto di CronacaTorino CronacaTorino14 ore fa
560 2 minuti di lettura
Rugby piemontese

Torino, 26 agosto 2026 –La stagione rugbistica 2026/27 è pronta a prendere il via e il Piemonte si presenta ai nastri di partenza con una presenza significativa in tutte le principali competizioni nazionali, a testimonianza della vitalità e della crescita costante del movimento regionale.

Nella Serie A Elite Maschile, al via il 17 ottobre 2026, il Biella Rugby Club affronterà il massimo campionato italiano con un organico ampiamente rinnovato e ricco di ambizioni. La società laniera punta a consolidare il proprio ruolo tra le migliori realtà del rugby nazionale, forte di entusiasmo, qualità e nuove prospettive.

La Coppa Italia Maschile, che prenderà il via il 26 settembre 2026, vedrà protagonisti sia Biella Rugby Club sia CUS Torino. Per i universitari torinesi sarà l’occasione per rilanciare immediatamente le proprie ambizioni dopo la delusione della finale promozione persa contro Parabiago, una ferita sportiva che ha rafforzato la determinazione del club a tornare protagonista.

Nella Serie A Maschile, con esordio il 18 ottobre 2026, il Piemonte schiererà ben quattro formazioni. Oltre al CUS Torino, deciso a riprendere la corsa verso l’Elite, sarà ai nastri di partenza il VII Rugby Torino, squadra tradizionalmente combattiva e sempre capace di recitare un ruolo da protagonista. Nel secondo raggruppamento saranno impegnati anche lo Stade Valdôtain, forte dell’esperienza maturata nella passata stagione, e l’Unione Monferrato Rugby, neo promossa che si affaccia alla categoria con entusiasmo e aspettative importanti.

Anche il movimento femminile piemontese sarà rappresentato ai massimi livelli. Nella Serie A Elite Femminile, al via l’8 novembre 2026, saranno protagoniste CUS Torino e Volvera Rugby, due realtà ormai consolidate del panorama nazionale. Nella Serie A Femminile, anch’essa al via l’8 novembre 2026, scenderanno in campo Ivrea Rugby Club e Lyons Tortona, confermando la crescita e la competitività del rugby femminile regionale.

Infine, la Serie B Maschile, con inizio il 18 ottobre 2026, vedrà impegnate Biella RugbyIvrea Rugby e Rugby San Mauro, società che continuano a rappresentare con passione e continuità il rugby piemontese nei campionati nazionali.

Con una presenza diffusa in tutte le principali competizioni, dall’Elite maschile e femminile fino ai campionati nazionali di Serie A e Serie B, il Piemonte si conferma una delle regioni di riferimento del rugby italiano. Un movimento solido, radicato sul territorio e capace di guardare al futuro con fiducia, attraverso società che continuano a investire in progettualità, formazione e risultati sportivi.

L’appuntamento è per l’autunno: la stagione 2026/27 è pronta a partire e il rugby piemontese è pronto a raccogliere la sfida.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino14 ore fa
560 2 minuti di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

Coppa CEV Reale Mutua Le Cannet

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita Le Cannet nel ritorno dei quarti della Coppa CEV

Febbraio 2024 15:41
Davide Bruttini Reale Mutua Basket Torino

Basket Torino: leadership ed esperienza, arriva Davide Bruttini

Giugno 2025 17:39
Reale Mutua Torino RivieraBanca Basket Rimini

Torino sconfitta in casa, RivieraBanca Basket Rimini sbanca il Pala Gianni Asti

Aprile 2024 21:50
Torino sfida Juvi Cremona

Torino torna al “Ruffini”: sfida alla Juvi Cremona per proseguire la corsa

Marzo 2025 16:29
Pulsante per tornare all'inizio