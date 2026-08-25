A Torino finanziato il 100% delle domande per il Voucher B

«I dati riguardanti la provincia di Torino certificano il successo di una svolta politica fondata sul pragmatismo, sull’equità e sul sostegno reale alle famiglie. Sul Voucher B – la misura destinata all’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche e spese di trasporto scolastico – abbiamo raggiunto un traguardo importante: il 100% delle domande ammesse nella provincia di Torino è stato finanziato, coprendo le richieste di ben 42.968 famiglie». A commentare nel dettaglio le graduatorie per l’assegnazione del Voucher Scuola relativo all’anno scolastico 2026/2027 è Alessandra Binzoni, vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale.

«E’ un grande traguardo, ottenuto grazie alle modifiche ai criteri di assegnazione delle risorse – prosegue la vice-capogruppo di FdI –. Oggi, la nuova articolazione delle fasce ISEE e degli importi unitari ha infatti consentito di portare la copertura effettiva del Voucher B fino a un ISEE di 15.748 euro (rispetto agli appena 8.200 euro dello scorso anno) e ogni singola famiglia torinese ammessa al Voucher B riceverà il contributo. Di fronte al rincaro dei materiali scolastici e all’impatto dell’inflazione sui bilanci familiari, la Regione risponde con risposte chiare e sostegni immediati».

Particolare attenzione viene dedicata anche al Voucher A, destinato alle spese di iscrizione e frequenza scolastica negli istituti paritari

«Per quanto riguarda il Voucher A, sono già 2.681 le famiglie della provincia di Torino finanziate nella prima tranche pubblicata in questa graduatoria estiva, con una copertura che raggiunge un ISEE fino a 22.876,38 euro: tra Voucher A e B, sono quindi più di 45mila le famiglie residenti in provincia di Torino che hanno ottenuto il contributo regionale. Per Fratelli d’Italia la libertà di scelta educativa e il diritto allo studio rappresentano pilastri fondamentali dell’azione politica e amministrativa – conclude Alessandra Binzoni –. Continueremo a stare al fianco dei cittadini e dei genitori del nostro territorio, coniugando rigore di bilancio, attenzione al merito e tutela del diritto all’istruzione, per trasformare le risorse pubbliche in un aiuto concreto per chi lavora e costruisce il futuro della nostra comunità».