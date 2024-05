Tecnoengineering Moncalieri: ringrazia sponsor e partner

Archiviati i festeggiamenti del caso, adesso è già tempo di ripartire per pianificare al meglio la prossima stagione.

Non prima di aver però ringraziato i preziosissimi Partner e Sponsor di questa stagione in Serie A2 della Tecnoengineering Moncalieri, rinnovando l’appuntamento per la prossima avventura. Le Lunette di coach Terzolo hanno infatti trovato la salvezza grazie alla vittoria per 2-1 contro Vicenza al primo turno di Playout.

Decisivo il secondo atto della Serie, quando le gialloblù hanno riaperto i giochi già nel primo quarto davanti a un PalaEinaudi gremitissimo per l’occasione. Una serata unica per il nostro movimento cestistico, ricco ancora una volta in pubblico, tifo e colori. Poi in Gara 3 a Vicenza è successo di tutto e come in tante sfide da dentro o fuori il verdetto è arrivato proprio all’ultimo secondo, grazie al canestro di Salvini a fil di sirena che ha regalato la permanenza in A2 alla Tecnoengineering.

Giovani Lunette in crescita continua

Dopo un primo approccio complicato al campionato di A2, tra girone di ritorno e Playout la Tecnoengineering ha raccolto 7 vittorie e ha dimostrato di potersela giocare anche contro squadre di prima fascia. Peccato dunque per l’inizio in salita, condizionato soprattutto dall’infortunio dell’esperta Elena Ramò e dalla giovane età di un roster alle primissime esperienze su questo palcoscenico. Partita dopo partita la squadra è però cresciuta in tecnica e spirito, trovando maggior ritmo in attacco e consolidandosi tra le difese più ruvide del campionato.

Appuntamento alla prossima stagione, ma tenetevi liberi già a Giugno…

Moncalieri rimane così nel secondo massimo campionato italiano di basket femminile, confermandosi una solida realtà del panorama cestistico piemontese e non solo. Prova del nove sono anche gli ottimi risultati del settore giovanile che quest’anno tra Interzona e Finali Nazionali vede i colori gialloblù spesso e volentieri tra i protagonisti.

Una serie di risultati, su tutti quello della prima squadra, difficilmente realizzabile senza l’aiuto e il sostegno della Famiglia Gialloblù, fatta non solo di Partner e Sponsor, ma anche di amici e appassionati. Non perdetevi dunque le prossime comunicazioni perché a Giugno è in arrivo l’evento Business To Business conclusivo della stagione 2023-2024. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e tra poco riceverete l’invito ufficiale al B2B: non potete mancare!

Il Presidente Libertas Moncalieri, Alessandro Cerrato: «Si chiude una stagione ricca di sfide, passi falsi, gioia e infine sorrisi. Sono veramente felice di aver vissuto così da vicino la crescita di questo gruppo e spero di ripartire da qui già in estate. Lo staff tecnico è riuscito a costruire un bel sistema e negli ultimi impegni casalinghi anche il pubblico ha potuto constatarlo dal vivo. Il ringraziamento più importante va dunque a tutti coloro che ci hanno aiutato durante questa stagione: speriamo di avervi ancora al nostro fianco e soprattutto di vedervi sugli spalti per tifare tutti insieme Moncalieri!».