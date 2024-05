Nella cornice di un PalaEinaudi mai tanto gremito in questa stagione, le Lunette vincono con merito e allungano la serie a Gara 3 contro la Velcofin Interlocks Vicenza.

Ottimo atteggiamento difensivo, più attenzione con la palla in mano e grandi prestazioni offensive per Mitreva e Giordano. L’avvio è a marce alte già dal primo possesso, con Cordola che ci mette giusto una manciata di secondi per mettere a referto i primi 3 punti della partita. Con l’ingresso in campo di Giordano la partita prende a tutti gli effetti la strada gialloblù: 12 punti in 5 minuti per lei e 31-17 a fine quarto.

Nel secondo periodo è sempre Moncalieri a fare la partita, allungando fino al +17. Nella ripresa Vicenza si riporta un paio di volte in singola cifra di scarto, ma le Lunette trovano sempre un modo per ricacciare indietro le venete. Finisce 70-58 per Moncalieri. Adesso è tutto apparecchiato per una combattutissima Gara 3 sul parquet della Velcofin Interlocks, in programma domenica 5 maggio alle 20:30 a Vicenza. Nell’altra sfida del Tabellone 2 anche Carugate allunga la serie vincendo 82-73 contro Rovigo.

La cronaca

Neanche il tempo di riprendersi reciprocamente le misure dopo Gara 1 ed ecco che la partita si infiamma con una tripla per parte e due canestri da sotto nel primo minuto di gioco. Dopo i canestri da tre di Cordola e Mitreva in avvicinamento, ci pensa Cicic a riportare in vantaggio le Lunette, prima con un elegante floater da centro area e poi con un jumper dall’angolo in controtempo.

Pareggia tutto Belosevic a metà parziale con l’appoggio del 10-10, confermando per il momento i pronostici del prepartita dopo il grande equilibrio di Gara 1. Con l’ingresso di Giordano dalla panchina cambia però tutto. In meno di due minuti il parziale è di 13-0 per le Lunette. Sono 8 i punti di Giordano, due di Jakpa dalla lunetta e tre per Mitreva. Vicenza sfodera una zona 3-2 e blocca leggermente l’emorragia, trovando il -8 dopo la tripla di Vitari. Giordano però non vuole saperne e continua a punire la difesa veneta, aiutata dall’altra neo-entrata Landi che dalla lunga mette il sigillo al primo quarto: 31-17 per Moncalieri.

Per quasi quattro minuti le Lunette faticano a trovare il fondo della retina e Vicenza rientra in scia sul -9. Ancora una volta è Giordano a prendere per mano la situazione con un difficile arresto e tiro da lontano, imitata da Mitreva che da un passo più indietro mette la tripla del nuovo +14.

Il duo Giordano-Mitreva diventa così il rebus della difesa veneta. Mitreva continua a trovare con facilità il fondo della retina e Giordano inizia anche a sfornare assist, prima per Cordola e poi per Landi per il +17. Un paio di disattenzioni che ricordano sinistramente Gara 1 facilitano Vicenza nel rientrare di nuovo in scia sul -13, ma coach Terzolo blocca ben presto la partita e riporta alto il livello di attenzione delle Lunette.

La risposta arriva principalmente in difesa, come testimonia una buona mezza dozzina di possessi consecutivi senza subire canestro. Dall’altra parte è Pasero a smuovere le gialloblù da quota 42 con un’invenzione in penetrazione allo scadere dei 24’’. Si va negli spogliatoi sul 44-30.

Al rientro in campo è Vicenza ad alzare ritmo e intensità, trovando qualche punto facile da sotto e portandosi sul -9 dopo i canestri di Sturma, Peserico e Belosevic. Il parziale viene bloccato prima Cordola dalla media e poi da due triple in fila di Cicic e Mitreva. E’ sempre Cicic dalla lunga distanza a trovare il +18 che quasi chiude il quarto, non fosse per Sturma che da sotto ne trova 2 d’esperienza a ridosso della sirena.

Si entra così nell’ultimo e decisivo parziale con le Lunette in vantaggio 60-44. Si segna poco e gli effettivi botta e risposta si contano con facilità: prima tra Mitreva e Peserico, poi con Salvini e l’ex di turno Bevolo come protagoniste. Ma il divario a 5’ dalla fine fatica a calare : è sempre +15 Moncalieri.

Vicenza chiama time out e raccoglie le forze per l’ultimo assalto. Cosa che ben presto accade con la tripla di Vitari, ma dall’altre parte Pasero è freddissima e con tutto lo spazio del mondo risponde dalla lunga distanza dopo lo stupendo assist di Cordola. Vicenza rosicchia qualche punto, ma il verdetto di questo 1° maggio al PalaEinaudi non cambia: vince Moncalieri e si va a Gara 3.

L’appuntamento è fissato per domenica 5 maggio alle 20:30 a Vicenza. Nell’altra sfida del Tabellone 2 anche Carugate allunga la serie vincendo 82-73 contro Rovigo. Sarà una domenica di grande basket in veneto.

Tecnoengineering Moncalieri – Velcofin Interlocks Vicenza 70-58 (31-17; 13-13; 16-14)

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola* 9, Pasero* 7, Mitreva* 15, Salvini* 2, Cicic* 14, Carnevale Chianca, Giordano 14, Landi 5, Iagulli, Ramasso, Nicora 2, Jakpa 2. Coach: Terzolo. Ass: Lanzano, Sciannimanico.

Velcofin Interlocks Vicenza: Belosevic* 8, Togliani* 2, Bevolo* 7, Sturma* 9, Peserico* 10, Pellegrini 11, Assentato 3, Reschiglian, Valente n.e., Ruffo, Vitari. Coach Zara. Ass: Gobbo, Gorlin.