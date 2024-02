Su il sipario! L’Evan Bros. Il primo round stagionale a Phillip Island

Finalmente ci siamo. L’inverno motociclistico è oramai terminato, e l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è pronto per dare il via ad una nuova stagione. Questo fine settimana infatti andrà in scena il primo appuntamento del campionato mondiale Supersport 2024, sul fascinoso tracciato di Phillip Island, in Australia.

Un tracciato che evoca dolci ricordi al team ravennate, che nel 2016 ha colto proprio il suo primo podio nel WorldSSP. Oggi L’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team inizia la stagione con una rinnovata motivazione, dopo un inverno dove Valentin Debise ha dimostrato di poter essere uno dei protagonisti della stagione, firmando il 5° tempo nella giornata di test andata in scena lunedì sul tracciato australiano.

Tutto dunque è pronto per il primo weekend stagionale, con un nuovo format tutto da scoprire. Dal 2024 infatti la Superpole prenderà il posto della FP2, mentre la Superpole sarà sostituita – il sabato mattina – dal primo dei due Warm Up a disposizione dei team. Invariato il resto del programma, con Gara 1 al sabato e Gara 2 la domenica.

Valentin Debise

“Sono molto eccitato al pensiero del primo weekend di gara con la squadra, nonché curioso di capire quali risultati saremo in grado di raggiungere. L’obiettivo è fare il massimo, senza metterci pressione addosso, dato che la stagione è lunga e Phillip Island è sempre un tracciato particolare. La motivazione è alta sia per che per il team, siamo pronti”.

Fabio Evangelista (Team Principal)

“Siamo pronti per una nuova stagione! L’inverno è stato positivo: con Valentin abbiamo lavorato bene test dopo test, ed i primi riscontri qui a Phillip Island sono stati certamente confortanti, quindi arriviamo a questo primo weekend dell’anno con il morale alto. Sappiamo che i rivali non mancano, sia in termini di costruttori che di piloti, ma abbiamo fiducia nel nostro pacchetto, consapevoli di poter puntare in alto”.