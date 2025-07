Contributo del Comune di Sauze d’Oulx per il “Progetto SciAbile”

Il Comune di Sauze d’Oulx a fianco dell’Associazione Sport Project Sciabile Onlus per il Progetto SciAbile anche nel prossimo triennio.

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport Marco Tintinelli presenta il sostegno: “Il nostro Comune è da sempre attento alle problematiche sociali ed in particolar modo alle nuove frontiere del turismo e delle opportunità.

Da anni abbiamo grande interesse per Progetto SciAbile, che ha l’intento di permettere a persone con varie tipologie di disabilità di avvicinarsi a discipline come lo sci e lo snowboard, grazie ad un programma specifico appositamente realizzato ed alla professionalità di maestri di sci qualificati.

Project SciAbile

Sin dal 2013 l’Associazione Sport Project Sciabile Onlus si occupa dell’iniziativa che consente a persone affette da disabilità motorie e psichiche di sciare, fornendo gratuitamente, grazie al sostegno della Croce Verde di Torino, il trasporto da e per le rispettive abitazioni delle persone disabili, l’utilizzo dell’attrezzatura tecnica e l’insegnamento di maestri specializzati, attività a costo zero per l’utenza, ad esclusione della tariffa agevolata dello skipass.

Il progetto è rivolto a persone con disabilità fisico – motoria, sensoriale e cognitiva e l’attività sportiva in montagna può supportare il recupero e la scoperta di potenzialità latenti e inespresse degli allievi, attraverso un contesto motivante che facilita l’integrazione.

Sulla neve sono poi presenti molte variabili ambientali, che promuovono nell’allievo le capacità di trovare nuovi adattamenti e divertenti sfide. L’Associazione Sport Project Sciabile Onlus è stata regolarmente costituita nel dicembre 2013 per gestire l’organizzazione generale del progetto, nonché la raccolta di fondi e donazioni in collaborazione con la Scuola di Sci Sauze Project, fondatrice del “Progetto SciAbile” nell’anno 2001 nonché braccio operativo sul campo.

La crescita del “Progetto Sciabile”

Ha comportato per la Sport Project Sciabile Onlus nuovi impegni finanziari e un incremento delle spese per attività istituzionali e gestionali, quali a titolo di esempio acquisti di attrezzatura tecnica, attività ed eventi di sensibilizzazione, spese di gestione dello Chalet Sincero, luogo dedicato alla socializzazione e alla condivisione durante le giornate di sci”.

Ecco allora la scelta dell’Amministrazione Comunale di Sauze d’Oulx di sostenere il progetto come sottolinea il Vicesindaco Marco Tintinelli:

“L’Associazione Sport Project Sciabile Onlus ci ha richiesto un contributo triennale a parziale sostegno dell’attività istituzionale svolta dalla Onlus, che prevede l’acquisto di attrezzature tecniche specifiche quali sci per le sedute in carbonio, l’organizzazione generale del progetto e la sensibilizzazione dei ragazzi frequentanti le Scuole di primo e secondo grado per l’intera durata del triennio. Abbiamo ritenuto il progetto particolarmente degno di nota ed interesse sia da un punto di vista sociale che promozionale e pertanto abbiamo deciso di sostenere il Progetto “Sciabile” con un contributo di quindicimila € suddiviso in quote annuali di € 5.000 per le stagioni invernali 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028”.