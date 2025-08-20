Un oceano di ghiacciaio in forte sofferenza. Annerito ai lati e in regressione, nonostante le ultime nevicate di luglio. Così si presenta il ghiacciaio Aletsch, il più grande delle Alpi, lungo oltre 20 km. Dal 2000 al 2023 l’Aletsch è arretrato in media di 40 metri l’anno (Glamos, rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri), perdendo spessore soprattutto nella sua lingua terminale. A questo ritmo, senza sostanziali cambiamenti nel tasso di riscaldamento climatico, nel 2100 la lunghezza del ghiacciaio sarà più che dimezzata rispetto all’attuale, per ridursi a sole placche di ghiaccio alle quote più elevate in caso di incremento del riscaldamento secondo i modelli RCP8.5.

Sono questi i primi dati che Carovana dei ghiacciai 2025 di Legambiente, campagna in collaborazione con CIPRA Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana, ha raccolto negli incontri con i glaciologi svizzeri e che diffonde oggi in occasione della prima tappa in Svizzera a Briga. Osservato speciale il ghiacciaio Aletsch, il più grande delle Alpi e parte del sito del patrimonio mondiale Unesco, che di anno in anno è sempre più fragile e instabile. Preoccupa anche la presenza di morene instabili, fratture aperte e deformazioni attive lungo i versanti soprastanti il ghiacciaio. A pesare su tutto è l’accelerazione della crisi climatica, con un aumento delle temperature che si fa sentire anche sulle Alpi svizzere: qui, secondo il Servizio Climatico Federale Svizzero il riscaldamento medio dall’epoca pre-industriale ha raggiunto i 2,9 gradi centigradi, ossia il doppio della media globale.

Dall’Aletsch, Carovana dei ghiacciai, giunta alla sua sesta edizione, è tornata a ribadire l’urgenza di politiche di mitigazione e di adattamento internazionali, una governance europea per tutelare i giganti bianchi accompagnata da un rigoroso monitoraggio europeo partendo proprio dall’esempio della gestione del rischio utilizzata in Svizzera. Un messaggio che Carovana dei ghiacciai ha rilanciato ieri con il flash mob organizzato di fronte al villaggio alpino di Blatten, distrutto tre mesi fa dal collasso del ghiacciaio Birch dopo il crollo della sovrastante parete del Kleines Nesthorn. Qui grazie ai rigorosi monitoraggi avviati negli anni dal servizio cantonale dei rischi naturali è stato possibile seguire passo dopo passo l’evoluzione dell’area di rischio, ed evacuare il villaggio nove giorni prima del crollo, salvando così per tempo vite umane.

Il bilancio sullo stato di salute del ghiacciaio Aletsch e i temi annessi alla tappa sono stati presentati oggi in conferenza stampa a Briga, in Svizzera, presso il World Nature Forum, dove sono intervenuti: Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente CIPRA Italia, Marco Giardino Vicepresidente della Fondazione Glaciologica Italiana (già Comitato Glaciologico Italiano- CGI) e professore all’Università di Torino, Giovanni Kappenberger, glaciologo della rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri (GLAMOS) ed operatore del CGI, Daniele Piazza, direttore Aree Protette dell’Ossola, Andreas Weissen già presidente CIPRA internazionale, Alexandra Donaldson Jungfrau-Aletsch. Nel corso della conferenza è stata proiettato anche il video di tappa realizzato in questi giorni dal team di Carovana dei ghiacciai.

“Vengono i brividi – dichiara Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di CIPRA ITALIA – al pensiero che una meraviglia naturale unica come l’Aletsch possa scomparire, nel silenzio più totale, nel giro di pochi decenni. Questi straordinari patrimoni della natura, troppo spesso relegati a “periferie” geografiche, nell’Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai dovrebbero diventare il centro simbolico e strategico di una nuova politica europea. Le Alpi, i Pirenei, i Carpazi, le Highlands scozzesi, i ghiacciai norvegesi… non sono soltanto luoghi da proteggere, ma territori da cui può nascere una nuova governance climatica multilivello, fondata sulla prossimità ai territori, sulla co-produzione delle conoscenze e sull’integrazione delle dimensioni scientifiche, culturali e politiche. È questo l’appello contenuto nel Manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, che oggi rilanciamo dall’Aletsch, uno dei simboli più alti e luminosi di questo mondo fragile e prezioso.

“Sull’Aletsch – dichiara Marco Giardino, vicepresidente della Fondazione Glaciologia Italiana e docente di Geografia fisica e Geomorfologia dell’Università di Torino – abbiamo constatato come la salute del ghiacciaio influisca anche sulla stabilità dei versanti. Infatti, la diminuzione progressiva del volume di questo ghiacciaio ha attivato una serie di deformazioni sul versante sinistro della valle: fratture con dimensione crescente verso il basso e con velocità di evoluzione che si è incrementata nel tempo, fino a generare frane di volume crescente, come dimostrano i dati degli ultimi 60 anni raccolti del Politecnico Federale di Zurigo. Come nel caso di Blatten, solo attraverso uno studio rigoroso delle relazioni fra riscaldamento climatico e instabilità naturali è possibile prevedere l’evoluzione dell’ambiente alpino e pianificare una migliore gestione del patrimonio naturale e del territorio.

Prossime tappe Carovana dei ghiacciai 2025

Dopo la tappa in Svizzera, Carovana dei ghiacciai 2025 proseguirà il suo viaggio lungo l’arco alpino in Lombardia sul ghiacciaio della Ventina (dal 20 al 23 agosto), in Alto Adige sul ghiacciaio Ortles – Cevedale (dal 23 al 26 agosto), in Germania sul ghiaccio Zugspitze (dal 26 al 29 agosto), e infine in Piemonte sui ghiacciai della Bessanese e della Ciamarella (dal 30 agosto al 2 settembre).

Obiettivo della campagna è il monitoraggio dello stato di salute dei ghiacciai alpini, in Italia e anche oltre confine. Anche quest’anno la campagna affronterà numerosi temi: dagli effetti della crisi climatica in quota e a valle, agli eventi meteo estremi che stanno ridisegnando il profilo della montagna; dall’overtourism alla tutela della biodiversità, dalle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici alle buone pratiche di sviluppo sostenibile.

Testimonial di tappa

A sostenere Carovana dei ghiacciai, anche quest’anno, diversi testimonial d’eccezione appartenenti al mondo dell’arte, dello spettacolo, della scrittura, dello sport. In questa tappa la videotestimonianza della giovane scrittrice Marta Aidala che spiega perché ha deciso di sostenere Carovana dei ghiacciai, perché “concepisce la montagna come una casa. Soltanto quanto i luoghi li sentiamo come casa nostra riusciamo veramente a preservali e a proteggerli”.

Altro testimonial, Enzo Avitabile, cantautore, compositore e sassofonista italiano, che nel sostenere Carovana dei ghiacciai parla direttamente attraverso la sua musica. Emblematico il testo della sua canzone Salvamm’ o munno che ci ricorda nella sua videotestimonianza. “Si ce sta na terra, ce sta na muntagna, Si ce sta na muntagna, ce sta na furesta, Si ce sta na furesta, ce stanno ll’arbere, Si ce stanno gl’arbere, ce sta ll’acqua, Si ce sta l’acqua, ce sta nu sciummo, Si ce sta nu sciummo, ci sta nu mare, Si ce sta nu mare, ce sta nu cielo, E si ce sta nu cielo, ‘a vita – Simmo tutt’uno, Simmo tutt’uno, Simmo tutt’uno”

In soccorso dei giganti bianchi. Legambiente con Carovana dei ghiacciai 2025 invita tutti a firmare la petizione on line “Una firma per i ghiacciai” per chiedere al Governo azioni concrete partendo dall’attuazione di 7 interventi indicati nel Manifesto per una governance dei Ghiacciai e salvare il nostro ecosistema. Una petizione che l’associazione ambientalista ha lanciato a settembre 2024. Per firmare basta andare sulla landing page https://attivati.legambiente.it/firmaperighiacciai – attiva sul sito di Legambiente.