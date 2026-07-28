Per la prima volta i principali eventi sportivi dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea vengono presentati con un’unica regia e una visione condivisa. Non soltanto un calendario di manifestazioni, ma l’espressione concreta di un progetto che riconosce nello sport uno straordinario strumento di promozione del territorio, attrazione turistica e sviluppo sostenibile.

È questo il percorso avviato da Morenic Sport Commission, che questa mattina, nella Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, ha presentato il calendario degli appuntamenti in programma tra settembre e ottobre 2026, dando forma a una strategia che unisce istituzioni, associazioni sportive e organizzatori con l’obiettivo di valorizzare l’Anfiteatro Morenico e l’intero Canavese attraverso i grandi eventi.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’Assessore regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni, il Sindaco della Città di Ivrea Matteo Chiantore, il Presidente di Morenic Sport Commission On. Mauro Berruto – in collegamento -, la Consigliera delegata della Città Metropolitana di Torino Sonia Cambursano, l’Assessora alle Pari opportunità del Comune di Ivrea Gabriella Colosso e i rappresentanti delle associazioni sportive promotrici delle manifestazioni.

Il calendario propone appuntamenti ormai consolidati e nuove iniziative di respiro internazionale, accomunate dalla capacità di offrire esperienze autentiche nelle quali sport, paesaggio, cultura e accoglienza si fondono in un’unica proposta.

Ad aprire il programma sarà la 49ª Corsa 5 Laghi, in programma il 5 e 6 settembre, una delle competizioni podistiche più rappresentative del panorama nazionale. L’edizione 2026 segna un importante salto di qualità grazie alla partnership con RunThrough Europe, che proietta la manifestazione in una dimensione internazionale. Tra le principali novità figura anche la nascita della 5 Laghi XL, trail di 47 chilometri e 1.800 metri di dislivello positivo, inserito nei circuiti ITRA e UTMB Index, che consentirà agli atleti di scoprire alcuni degli scenari più suggestivi della Serra e dell’Anfiteatro Morenico.

in programma il 5 e 6 settembre, una delle competizioni podistiche più rappresentative del panorama nazionale. L’edizione 2026 segna un importante salto di qualità grazie alla partnership con RunThrough Europe, che proietta la manifestazione in una dimensione internazionale. Tra le principali novità figura anche la nascita della 5 Laghi XL, trail di 47 chilometri e 1.800 metri di dislivello positivo, inserito nei circuiti ITRA e UTMB Index, che consentirà agli atleti di scoprire alcuni degli scenari più suggestivi della Serra e dell’Anfiteatro Morenico. Il 12 e 13 settembre sarà protagonista Nova Eroica Ivrea , evento internazionale che interpreta il ciclismo come esperienza di viaggio e di scoperta. Un format che unisce agonismo e convivialità attraversando strade bianche, vigneti, borghi storici e paesaggi morenici, trasformando ogni pedalata in un’occasione per conoscere il patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico del Canavese.

, evento internazionale che interpreta il ciclismo come esperienza di viaggio e di scoperta. Un format che unisce agonismo e convivialità attraversando strade bianche, vigneti, borghi storici e paesaggi morenici, trasformando ogni pedalata in un’occasione per conoscere il patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico del Canavese. Il 20 settembre Sportcity Day 2026 , evento promosso dalla Fondazione Sportcity, una giornata nazionale dedicata allo sport e al benessere nei territori. Un’iniziativa che trasforma strade, parchi e spazi urbani in luoghi di benessere, inclusione e Cultura del Movimento.

, evento promosso dalla Fondazione Sportcity, una giornata nazionale dedicata allo sport e al benessere nei territori. Un’iniziativa che trasforma strade, parchi e spazi urbani in luoghi di benessere, inclusione e Cultura del Movimento. Il 27 settembre si svolgerà la storica Ivrea–Mombarone , una delle competizioni di corsa in montagna più prestigiose del Piemonte, che conduce gli atleti dal centro storico di Ivrea alla Colma del Mombarone lungo un percorso capace di coniugare tradizione sportiva e straordinaria bellezza paesaggistica.

, una delle competizioni di corsa in montagna più prestigiose del Piemonte, che conduce gli atleti dal centro storico di Ivrea alla Colma del Mombarone lungo un percorso capace di coniugare tradizione sportiva e straordinaria bellezza paesaggistica. A chiudere il calendario sarà, il 4 ottobre, 100×100 Donne, l’iniziativa ideata dalla campionessa e divulgatrice Paola Gianotti, che promuove la bicicletta come simbolo di libertà, autonomia e inclusione femminile, confermando come lo sport possa essere anche uno straordinario strumento di partecipazione e crescita sociale.

Più che una semplice successione di appuntamenti, il calendario rappresenta una visione condivisa: utilizzare i grandi eventi come occasione per raccontare un territorio, rafforzarne l’identità e generare valore per le comunità locali, favorendo un turismo sempre più attento alla qualità dell’esperienza, del paesaggio e dell’accoglienza.

Il Presidente di Morenic Sport Commission, On. Mauro Berruto, dichiara:

«Nello sport il talento è fondamentale, ma sono le squadre che vincono. Vale anche per i territori. Morenic Sport Commission nasce dalla convinzione che mettere in relazione eventi, associazioni e istituzioni significhi aumentare il valore di ciascuna iniziativa. Quando si condivide una visione, ogni manifestazione diventa ambasciatrice di un territorio e contribuisce a costruirne l’identità. È questo il percorso che vogliamo consolidare nell’Anfiteatro Morenico: fare dello sport una leva di crescita, di attrattività e di sviluppo sostenibile».

L’Assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni dichiara:

«L’intuizione della Morenic Sport Commission e del Comune di Ivrea dà corpo a un’idea innovativa: quella che un territorio, una comunità si possano identificare e aggregare attorno a un’identità capace di svilupparsi e caratterizzare un modello di sviluppo tematico e trasversale al tempo stesso com’è quello del “distretto dello sport”, analogamente a quanto già accade per i Distretti del Cibo e i Distretti del Commercio. Lo straordinario scenario morenico della Serra, gli specchi d’acqua dei laghi, il corso della Dora Baltea che ospiterà a settembre uno dei più grandi eventi sportivi del Piemonte come i Campionati Europei di Canoa e Kayak sono risorse capaci di unire sport, turismo, salute e socialità in un modello capace di generare sviluppo, qualità della vita e attrattività. Per questo la Regione Piemonte sosterrà attraverso i nuovi bandi 2026 gli eventi sportivi che meglio presentano queste caratteristiche».

Il Sindaco della Città di Ivrea, Matteo Chiantore, afferma:

«Non vogliamo che le persone vengano nel Canavese soltanto per assistere a una gara: vogliamo che tornino perché hanno scoperto un territorio. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il valore di questa iniziativa non risiede soltanto nella qualità delle manifestazioni che presentiamo oggi, ma nella capacità di costruire una prospettiva comune, nella quale ogni evento diventa l’occasione per raccontare il paesaggio, la cultura, l’accoglienza e l’identità dell’Anfiteatro Morenico. Morenic Sport Commission nasce proprio con questo obiettivo: mettere in relazione energie, competenze ed esperienze affinché lo sport diventi uno strumento di promozione e di sviluppo sostenibile per l’intero Canavese. Quando un territorio riesce a fare squadra, ogni iniziativa cresce di valore e contribuisce a costruire un’identità più forte e più riconoscibile».

La presentazione congiunta del calendario 2026 rappresenta il primo passo di un percorso destinato a crescere negli anni. L’obiettivo è consolidare una collaborazione stabile tra