Tecnoengineering Moncalieri – Virtus Academy Benevento 71-47

Successo importante per la Tecnoengineering Moncalieri , che al PalaEinaudi si impone con un netto 71-47 sulla Virtus Academy Benevento. Una prestazione convincente per le Lunette, che hanno costruito la vittoria grazie a un terzo quarto travolgente e una solida prova corale, impreziosita dai 15 assist complessivi (5 firmati da Grosso) e un dominio assoluto a rimbalzo (55 totali contro i 24 delle biancoblù). Lo staff può essere soddisfatto della prestazione delle gialloblù, che con questa vittoria consolidano il loro percorso di crescita in questo campionato di A2.

Il prossimo appuntamento per la Tecnoengineering Moncalieri è per sabato 14 dicembre alle ore 21 in trasferta contro la capolista San Giovanni Valdarno, gara valida per l’undicesima giornata della Techfind Serie A2.

La gara

La gara si apre con grande equilibrio. Entrambe le squadre mostrano una buona organizzazione difensiva, limitando le percentuali offensive. Sammartino domina sotto canestro conquistando molti rimbalzi (13 totali), mentre Benevento si affida a Chiovato e Toffolo per tenere il passo. La frazione si chiude in parità sul 13-13.

Le Lunette a metà periodo danno il primo strappo alla gara (26-14), iniziano a trovare il ritmo offensivo e l’intensità difensiva genera recuperi e transizioni rapide (31-17). Benevento resiste grazie a Chiovato che ricuce il gap ed il quarto si chiude sul 31-26.

Il momento decisivo della partita arriva nella terza frazione: Moncalieri, con un parziale di 27-4, spacca la gara. Spinte dalla precisione di Mitreva (17 punti totali, 3 triple), Salvini (13 punti) e Obaseki (12 punti) che guidano l’attacco e dalla pressione difensiva che costringe Benevento a soluzioni complicate, le Lunette prendono il largo. Sammartino si accende dall’arco, Ngamene domina sotto le plance ed il +20 è servito (50-30). Avagnina nella parte finale del periodo dà il suo contributo e fissa il punteggio sul 58-30.

Con la gara ormai in controllo, Moncalieri gestisce il vantaggio, mantenendo alta la concentrazione. Benevento prova a ridurre il gap con Chiovato (18 punti) e Toffolo, ma le Lunette amministrano senza affanni e chiudono in sicurezza con la tripla dall’angolo di Mitreva che mette il sigillo alla gara sul 71-47.

Tabellini

Tecnoengineering Moncalieri – Virtus Academy Benevento 71-47

Parziali (13-13, 31-26, 58-30)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 6, Ngamene 13, Pasero, Corgnati, Mitreva 17, Gesuele 3, Grosso 2, Salvini 13, Avagnina 5, Nicora, Obaseki 12. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico

Virtus Academy Benevento: Lombardi 3, Landi 2, Franceschini 2, Chiapperino, Rubortone, Lafranceschina, Feoli, Toffolo 20, Chiovato 18, Castagna 2. All. Musco.

Arbitri: Sig.ri Faro, Rosato.