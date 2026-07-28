Basket Torino inserisce Francesco Scandiuzzi nel nuovo roster

Torino, martedì 28 luglio 2026 – Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Francesco Scandiuzzi, che ha sottoscritto un accordo biennale con il club gialloblù.

Ala/centro classe 2004, 202 cm di altezza, Scandiuzzi arriva sotto la Mole dopo aver chiuso la passata stagione con la maglia del Dany Basket Quarrata in Serie B Nazionale, dove ha registrato medie di 3.6 punti e 2.6 rimbalzi in 11.2 minuti di utilizzo, in 44 presenze totali tra regular season e playout.

“Far parte di Basket Torino è per me una grande opportunità per continuare a crescere ed esprimermi al meglio,” sono le prime parole di Francesco Scandiuzzi dopo la firma con la Reale Mutua. “Mi sento estremamente motivato ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura insieme alla squadra e ai tifosi!”

“Con la firma di Francesco aggiungiamo un prospetto molto interessante,” commenta coach Paolo Moretti. “Un atleta dalle qualità fisiche eccellenti, uomo umile con ambizione di crescere e migliorarsi. Porterà entusiasmo contagioso e grande freschezza.”

La carriera di Francesco Scandiuzzi

Nato a Conegliano il 25 maggio 2004, Francesco Scandiuzzi è un prodotto del settore giovanile dell’Universo Treviso Basket. Proprio con Treviso ha partecipato alla Next Gen Cup e ha fatto il suo esordio in Serie A a 18 anni nel dicembre 2022.

Ha registrato un high di 8 punti in 12 minuti nell’ultima giornata di regular season 2022/23 e ha giocato un totale di 12 partite con la prima squadra in massima serie fino al 2024. Concluso il suo percorso a Treviso, ha iniziato a fare esperienza da senior vero e proprio in Serie B Nazionale, a Fabriano.

Nella stagione seguente è rimasto in B Nazionale, giocando a Quarrata dove ha contribuito alla conquista della salvezza ai playout. Ora, la chiamata in Serie A2 per allungare le rotazioni del frontcourt di coach Moretti a Torino.

Ufficio Stampa Basket Torino