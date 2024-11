Nasce “E-Moped 500”: la nuova icona per la micro-mobilità elettrica urbana

Nasce E-Moped 500, una nuova icona di stile immaginata per gli spostamenti urbani sostenibili, che reinterpreta stile e nuove esigenze di vita combinando innovazione ed eleganza senza tempo.

In occasione di EICMA, Platum annuncia il lancio dell’E-Moped 500, un veicolo che unisce sostenibilità e stile in un’unica soluzione innovativa. Disegnato da Pininfarina con il contributo del Centro Stile FIAT, l’e-moped rappresenta il perfetto equilibrio tra bellezza senza tempo, tecnologia e prestazioni di livello.

Pensato come un nuovo standard per la micromobilità urbana, questo veicolo offre un’esperienza di guida agile, efficiente e a zero emissioni, senza compromettere il comfort. Con design ispirato ai tratti stilistici della 500, è un mezzo capace di regalare guida agile e libertà di movimento.

Classificato nella categoria L3 (equivalente ai 125cc), l’E-Moped 500 offre un’autonomia di 115 km, per affrontare con tranquillità un’intera giornata in città senza preoccuparsi di ricariche frequenti. La batteria è estraibile, consentendo quindi una facile carica anche in casa.

Con una velocità massima di 80 km/h, garantisce agilità e sicurezza sia nei percorsi cittadini che in quelli extraurbani. La ruota anteriore da 13’ è un buon alleato contro le buche e il pavé. Oltre alla tecnologia e alle prestazioni, questo modello si distingue per la sua praticità, grazie alla presenza di un ampio vano porta casco sotto al sedile, progettato per garantire comodità senza rinunciare a uno stile ricercato.

Il nuovo E-Moped 500 sarà presentato in anteprima a EICMA 2024, la più importante esposizione internazionale del settore delle due ruote giunta quest’anno alla sua 110° edizione, che apre oggi presso Fiera Milano Rho, fino al 10 novembre 2024. I visitatori potranno scoprire da vicino questa innovativa soluzione di mobilità elettrica presso lo stand di Platum al Padiglione 11, Stand M30. Sarà l’occasione perfetta per conoscere in anteprima tutte le caratteristiche tecniche e di design che rendono unico questo nuovo modello.

Pininfarina

Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è riconosciuta per la sua ineguagliabile capacità di creare bellezza senza tempo attraverso i suoi valori di eleganza, purezza e innovazione.

Fondata nel 1930, Pininfarina si è evoluta da azienda artigiana a Gruppo di servizi internazionale, suprema espressione dello stile automobilistico e realtà consolidata nel design industriale, nell’experience design, nell’architettura, nella nautica e nella mobilità oltre l’automotive.

Un gruppo che impiega 600 persone, con sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e quotato in Borsa dal 1986. Nel corso di nove decenni Pininfarina ha progettato più di 1.300 veicoli e più di 650 progetti in diverse aree, ricevendo numerosi premi internazionali.