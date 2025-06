Corse al via dalle 19:30 e la seconda è quella che ispira di più perché dedicata ai puledri di 2 anni. Vivranno il loro battesimo della pista nel Premio Nuove Leve e quindi li citiamo soltanto, ché nessuno ancora è andato a tabellone: dal palo e per tutta la prima fila Il Trio Jet, Icarus, Ingrid Play, Invictus KB Font, Shamrock Shoe, Italiano Play e Impressive Dance. Un momento molto importante per gli allevatori, gli allenatori e soprattutto per i proprietari di questi cavalli che cominceranno a mostrare le loro reali potenzialità.

Il clou della Notturna vedrà come protagonisti giovani cavalli di tre anni, nel premio FolettoCar, in un convegno nel quale tutte le corse portano i nomi dei cavalli che in passato hanno vinto il premio Giovani Leve.

In questo caso segnaliamo al via Day And Night e Giotto Grifs che i sono incontrati all’ultima uscita sulla pista in una corsa analoga con i nastri, nella quale Day (allieva di Andrea Guzzinati) partiva 20 metri avanti a Giotto Grif, team di Noceto con Federico Esposito in sulky il quale arrivava alle sue spalle. In questa occasione partiranno tutti al nastro dei 2.080 metri e con Giotto ci sarà Alessandro Gocciadoro.

Terza incomoda Go Princess che da quando è passata agli ordini della coppia Barelli – Gubellini viaggia fortissimo è sarà la favorita della corsa, al debutto con la partenza fra i nastri.

Bellissima corsa con tutti cavalli di qualità sarà anche il Premio Callmethebreeze, riservato ai gentlemen. In 10 dietro le ali dell’autostart e difficile fare un pronostico proprio per l’omogeneità del campo. Gocciadoro affiderà a Matteo Zaccherini un elemento sicuro come Dolomite Wf mentre Vittorio Bosia ritorna in sulky alla sua Dauphin Joyeuse con la quale ha recentemente vinto una bellissima prova sulla pista. Enjoy Dream e Felice Tiene a Vinovo hanno sempre fatto bene così come Esedomani e Zef.

Come sempre ingresso gratuito. Prossimo appuntamento con il trotto a Vinovo mercoledì 9 luglio.