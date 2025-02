Under 17 Eccellenza: GRANTORINO sfida Derthona per il titolo regionale

L’attesa è finita: questa sera, mercoledì 26 febbraio alle ore 20:30 GRANTORINO scenderà sul campo neutro di Corneliano d’Alba contro Allianz Derthona Basket per la finale del campionato regionale Under 17 Eccellenza.

GRANTORINO arriva a questo appuntamento con il morale alto dopo aver superato nettamente Paffoni Fulgor Omegna nei quarti di finale (81-62 e 95-62) e College Basketball in semifinale (112-78). Tre performance davvero convincenti per i gialloblù che arrivano alla finale regionale da imbattuti con diciassette vittorie su altrettante partite giocate da inizio anno. A guidare i gialloblù saranno ancora una volta Milone e Mancino. Entrambi hanno raggiunto la doppia cifra in tutte e tre le sfide di accesso alla finale, valorizzando il gioco corale che ha caratterizzato i ragazzi di coach Ancona per tutta la prima parte della stagione.

A calcare il parquet del Pala958 contro i gialloblù saranno i ragazzi dell’Allianz Derthona Basket, squadra che ha avuto un cammino identico a GRANTORINO: i tortonesi hanno chiuso la prima fase da imbattuti, conquistando poi il successo dei quarti di finale contro A.S.D. 5 Pari (96-65 e 20-0) e la semifinale contro Pallacanestro Vado (82-74).

Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida di altissimo livello tra GRANTORINO e Allianz Derthona Basket, le due formazioni di riferimento della categoria a livello regionale.

Palla a due quindi fissata per questa sera alle ore 20:30 al Pala958 di Corneliano d’Alba. A dirigere l’incontro saranno i Sig.ri Quarta Denis (Primo Arbitro) e Dell’Accio Davide (Secondo Arbitro).