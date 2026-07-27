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BEA Chieri: ufficiale il ripescaggio, Leopardi ancora in Serie C Nazionale

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BEA Chieri Serie C Nazionale

Chieri, 27 luglio 2026 – Nella giornata di oggi, è arrivata la conferma da parte degli Organi Federali competenti circa l’accoglimento della domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C Nazionale presentata da BEA Chieri ssdrl al termine della passata stagione.

BEA Chieri sarà dunque, ancora una volta, al via del campionato che l’ha vista protagonista assoluta, con tre finali promozione per la Serie B, anche nella stagione sportiva 2026/2027.

Si esprime grande soddisfazione per il riconoscimento da parte della Federazione, che consentirà al Progetto BEA Chieri di rappresentare ancora una volta la città di Chieri in un campionato prestigioso e di livello. Il sesto anno consecutivo nella categoria testimonia la ferma volontà della Società di consolidare il proprio progetto sportivo e di mantenere la pallacanestro chierese su palcoscenici di assoluto rilievo.

Parallelamente alle pratiche formali, dirigenza e staff tecnico sono da settimane attivamente al lavoro per la costruzione del roster in vista della prossima stagione. L’obiettivo sarà ancora una volta quello di creare un gruppo competitivo e che rappresenti, in campo e fuori, l’intero Progetto BEA Leopardi in ogni sua forma.

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