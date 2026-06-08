Sarà Elisa Milan la responsabile dell’S3 Minivolley e delle Under 12 e 13 della Lilt Virtus Alessandria Pallavolo

Nuovo ingresso in casa Lilt Virtus Alessandria Pallavolo e questa volta riguarda il settore tecnico. Elisa Milan, proveniente dalla Alessandria Volley, sarà la nuova responsabile del settore S3 Minivolley, un ruolo strategico per il presente e soprattutto per il futuro della Società ed inoltre avrà il compito della gestione come coach delle Under 12 e Under 13.

Elisa porta con sé un bagaglio di esperienza costruito in oltre venti anni di attività nel mondo dello sport e della pallavolo e laureata in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata, è entrata nel mondo del volley prima come atleta e poi come allenatrice.

Insegnante nella vita ha dedicato gran parte del proprio percorso alla formazione dei più giovani, seguendo con passione e competenza il settore minivolley e le categorie giovanili sia femminili che maschili.

Grazie alle sue competenze specifiche ha maturato esperienza anche nella strutturazione di percorsi motori e sportivi dedicati a giovani con disabilità: una sensibilità e una professionalità preziose che guideranno la crescita del settore giovanile della Lilt Virtus Alessandria Pallavolo.

Dalle prime esperienze nel nuoto fino ai numerosi anni trascorsi come responsabile e allenatrice del minivolley e delle categorie Under nella Alessandria Volley, Elisa ha contribuito alla crescita di centinaia di bambine e bambini, accompagnando i loro primi passi nello sport e trasmettendo quei valori che rendono la pallavolo una straordinaria scuola di vita.

Il Presidente Riccardo Romaniello

“La Virtus crede profondamente nel settore giovanile e ha deciso di investire in maniera importante partendo proprio dai più piccoli, dalle bambine e dai bambini che si avvicinano per la prima volta alla pallavolo attraverso l’S3 minivolley. Siamo convinti che il futuro della nostra Società nasca da qui, dalla capacità di creare un ambiente educativo, accogliente e tecnicamente qualificato. Per questo siamo particolarmente felici di accogliere Elisa Milan nella famiglia Virtus. A lei rivolgo il mio personale benvenuta e l’augurio di buon lavoro per questa nuova sfida.”