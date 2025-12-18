GRANTORINO chiude l’anno con la trasferta a Casale Monferrato

Sport e Motori

L’ultimo impegno del 2025 è alle porte per il gruppo Serie B di GRANTORINOvenerdì 19 dicembre la squadra di coach Comazzi sarà in trasferta al Palaferraris di Casale Monferrato per la tredicesima giornata di campionato contro Junior Casale.

GRANTORINO arriva a questa sfida con il morale alto. Nella scorsa giornata i gialloblù hanno conquistato la prima storica vittoria nella categoria superando Genova tra le mura di casa del Palaeinaudi.

Un successo che ha sbloccato i ragazzi di coach Comazzi, che nelle ultime tre giornate del girone d’andata cercheranno di bissare la vittoria per chiudere in positivo la prima metà della stagione regolare. La sfida con i genovesi ha evidenziato l’ottimo momento di Fracasso, alla sua ottava partita consecutiva in doppia cifra e tassello fondamentale per tenere alta la guardia nei momenti più delicati. In crescita anche Mancino, trascinatore dei gialloblù nel parziale dell’ultimo quarto che ha deciso l’incontro.

Per Casale la fame di vittoria è tanta; in seguito a un avvio di stagione discreto, con tre vittorie nelle prime sei uscite, i biancoblù hanno incassato cinque sconfitte consecutive. La squadra di coach Degiovanni manca l’appuntamento con i due punti dalla vittoria casalinga del 9 novembre contro Etrusca Basket e proprio sul parquet di casa proverà a conquistare un successo importante soprattutto per il morale. Casale ripartirà dalle prestazioni di Alberione (12.2 punti di media) e De Ros (11.1 punti di media), entrambi in doppia cifra nelle ultime tre uscite.

Le due squadre scenderanno in campo venerdì 19 dicembre alle ore 21:00 al Palaferraris di Casale Monferrato. La sfida sarà trasmessa in diretta sul profilo Facebook di Junior Casale. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Pirazzi Lorenzo (primo arbitro) e Negri Giovanni Gregorio (secondo arbitro).

