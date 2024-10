La Prima Squadra BEA Chieri ha ospitato al Pala Einaudi Pallacanestro Robbio per la quarta giornata di Serie C Interregionale.

In una gara equilibrata e combattuta, arrivati all’intervallo lungo sul meno 7 lunghezze, i Leopardi si riaccendono nella prima parte del terzo quarto e pareggiano la contesa. I lombardi non si scompongono e, sfruttando qualche giro a vuoto dell’attacco chierese, corrono in contropiede e, a fine terzo periodo, firmano il parziale che si rivelerà decisivo. BEA ci crede fino all’ultimo con caparbietà, ma Robbio fa valere l’esperienza e porta in Lombardia il referto rosa.

LA GARA



Coach Conti esordisce con capitan Drame, Amadu, Galliera Ricci, Stiffi e Gatti. Coach Zanotti risponde con Orlandi, Fernando, Trombetta, Grugnetti e Nazha. Galliera Ricci, esuberante in attacco, sblocca la gara con un 3/3 dalla lunetta dopo un fallo subito dietro l’arco. Trombetta e Orlandi, in contropiede, danno da subito fiducia ai loro e segnano senza difficoltà. Drame schiaccia il 9-6, pochi istanti prima che gli avversari passino in testa e segnino il primo break.

Gli equilibri sono inalterati nella seconda frazione, quando BEA si affida alle penetrazioni in area di Drame e a Stiffi e Amadu chirurgici dalla lunga distanza. I Leopardi alternano difese solide ad attimi in cui i faticano a contenere Pallacanestro Robbio, sempre precisa e rapida in contropiede. L’intertvallo lungo scatta sul 28-35.

L’avvio di ripresa è tutto a favore degli Arancioni, che tornano o in testa (38-36) con un parziale 8-0 che scalda il Pala Einaudi. La risposta degli avversari è corale e non si fa attendere: Trombetta, Nazha, Orlandi e Grugnetti sono protagonisti del contro-break, arginato per alcuni istanti dalle ottime iniziative di Stiffi in attacco.

BEA sfrutta la difesa a zona e riesce a tratti a mettere in difficoltà Pallacanestro Robbio.

Galliera Ricci dà animo ai Leopardi, che non si lasciano sfuggire la gara, ma sul finale non riescono a riportarsi a contatto con gli ospiti. Termina sul 64-73, rinviando ancora la festa per la prima vittoria casalinga arancione.

Il commento Coach Conti dopo la sconfitta contro Pallacanestro Robbio

“E’ stata una gara molto fisica. Complimenti ai nostri avversari per la loro prova. Abbiamo lottato nel modo giusto, dall’inizio alla fine. Ho visto diversi passi avanti rispetto alle scorse giornate. Siamo una squadra giovane che ha bisogno di tempo per adattarsi a questo livello. Ci sono alcune malizie e alcuni dettagli che emergono nel gioco solo quando il gruppo è ben rodato. Peccato per il risultato. Abbiamo anche saputo mettere in difficoltà gli avversari dal punto di vista tattico e sono fiducioso per il futuro del nostro percorso“.

Prossimo turno



Sabato prossimo, 2 novembre, i Leopardi tornano in campo sopiti di U.S. Marnatese. Palla a due alle 18,30 al PalaMago di Olgiate Olona (via Diaz 63).

Bea Chieri-Pallcanestro Robbio 64-73 Parziali: 16-20; 28-35; 44-56

BEA Chieri: Stiffi 21, Drame 14, Galliera Ricci 10, Amadu 9, Gatti 7, Moris Pianagua 2, Musto 1, Okoro, Ruà. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis.

Pallacanestro Robbio: Orlandi 15, Facchi 15, Trombetta 12, Nazha 12, Grugnetti 7, Fernando 7, Bettanti 2, Laverone 2, Vannicola, Chlaika. All. Zanotti.