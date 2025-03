Iveco Cus Torino pronta per la sfida con il Verona Rugby

Nuovo weekend di gara in arrivo per l’Iveco Cus Torino. La formazione piemontese torna in campo tra le mura amiche contro il Verona Rugby per la giornata numero 14 del campionato di serie A.

Domenica 9 marzo alle ore 15, sul campo A. Albonico, i padroni di casa cercheranno di riscattarsi dopo l’ultima sconfitta, mettendo in campo la stessa grinta e determinazione mostrate nella sfida contro il Biella.

Dall’altra parte, anche il Verona Rugby arriva da una sconfitta, ma con la necessità di portare a casa punti preziosi: gli scaligeri devono difendere il quarto posto in classifica in ottica seconda fase e non possono permettersi passi falsi.

Il capitano Nicolò Quaglia, in vista della partita, dichiara: “Abbiamo continuato a lavorare questa settimana come di consueto, curando ogni dettaglio in vista della partita contro il Verona ma soprattutto senza lasciarci abbattere dalla sconfitta contro il Biella, che ormai appartiene al passato. Nonostante le difficoltà, stiamo dando il massimo e siamo carichi per questa sfida in casa nostra”.

Si preannuncia un match combattuto, dove lo spettacolo non mancherà! Vi aspettiamo domenica 9 marzo, ore 15, campo Albonico (Strada del Barocchio 27, Grugliasco) per la sfida della Serie A1 maschile (che verrà anche trasmessa live sulla pagina Facebook Cus Torino Rugby). Arbitra la gara Munarini Clara.