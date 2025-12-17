DP World Tour: cinque azzurri all’AfrAsia Bank Mauritius Open

L’AfrAsia Bank Mauritius Open chiude la serie di cinque eventi denominati “Opening Swing” che hanno dato inizio alla stagione 2026 del DP World Tour. Nella nona edizione del torneo, organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour e che avrà luogo dal 18 al 21 dicembre sul percorso dell’Heritage La Réserve Golf Links, a Bel Ombre nell’Isola di Mauritius, saranno in campo cinque azzurri: Andrea Pavan, Francesco Laporta, Renato Paratore, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.

Difende il secondo dei suoi due titoli l’inglese John Parry, 39enne di Harrogate, tornato sul circuito maggiore dopo aver vinto tre gare sull’HotelPlanner Tour 2024 (quattro in totale nel palmarés dove figurano anche due vittorie sul PGA EuroPro Tour). Nel 2025 con il successo a Mauritius e altre sei top ten si è classificato undicesimo nella Race to Dubai (ordine di merito) e ha ottenuto la ‘carta’ per il PGA Tour. E’ in un buon momento di forma come dimostra la settima piazza nel precedente Alfred Dunhill Championship.

Sarà, dunque, tra i favoriti in un contesto che comprende i sudafricani Jayden Schaper, che a Johannesburg ha vinto, Dylan Frittelli e George Coetzee, gli altri due past winner (rispettivamente nel 2017 e 2015), Richard Sterne, Brandon Stone, Michael Hollick ed Hennie Otto, vincitore di due Open d’Italia (2008 e 2014). Tanti i giocatori che possono contribuire ad arricchire lo spettacolo tra i quali ricordiamo gli spagnoli Eugenio Chacarra e Angel Ayora, gli inglesi Marcus Armitage e Daniel Brown, il francese Clément Sordet, lo scozzese Euan Walker, l’indiano Shubhankar Sharma, il canadese Aaron Cockerill e lo zimbabwese Kieran Vincent. C’è attesa anche per l’altro transalpino Julien Sale, a segno lo scorso gennaio sull’Asian Tour (Philippine Open), cresciuto nella vicina isola di Réunion.

Global Swing

A Mauritius termina il primo dei cinque “Global Swing”, gruppi di gare in cui è stato suddiviso il calendario. Ognuno avrà una graduatoria a punti con il vincitore che riceverà un premio di 200.000 euro e varie agevolazioni compresa la possibilità di prendere parte ai nove tornei “Back 9” che anticiperanno i due PlayOffs conclusivi. Nell’ “Opening Swing” è in vetta Schaper che ha molte possibilità di aggiudicarsi il premio, considerata anche l’assenza degli altri tre vincitori stagionali.

Gli azzurri

Rientrano, dopo la doppia trasferta in Australia, Stefano Mazzoli, 28enne di Segrate (MI), con due piazzamenti in top 25, e Gregorio De Leo, 25enne di Biella, che ha ottenuto un buon 14° posto nell’Australian PGA Championship. Sono alla seconda presenza Andrea Pavan, 36enne romano, a premio nel precedente Alfred Dunhill Championship, e Francesco Laporta, 35enne di Castellana Grotte (BA), che nell’occasione non ha superato il taglio. In cerca di riscatto Renato Paratore, 29enne capitolino, al terzo evento, il quale nei primi due è rimasto fuori dopo 36 buche. Nel 2019 giunse secondo battuto al playoff dal danese Rasmus Hojgaard. Il montepremi è di 1.200.000 dollari.

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – L’AfrAsia Bank Mauritius Open andrà in onda su Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW ai seguenti orari: giovedì 18 dicembre e venerdì 19, dalle ore 9,30 alle ore 14,30; sabato 20, dalle ore 10 alle ore 14,30; domenica 21, dalle ore 7 alle ore 12.