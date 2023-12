Nota della Reale Mutua

Reale Mutua Basket Torino da sempre condanna ogni forma di odio e discriminazione a sfondo razziale

e fonda il suo progetto sui valori del rispetto, dell’uguaglianza e della sana competizione.

In riferimento all’episodio evidenziato dal Giudice Sportivo FIP in seguito all’ultima partita di campionato

tra Torino e Luiss Roma, il Club gialloblù esprime profonda tristezza e delusione per quanto accaduto.

Basket Torino è consapevole e certa della sportività e della correttezza del popolo gialloblù ed è

convinta che tale forma di inciviltà, compiuta da singoli individui, non rispecchi minimamente i valori

della propria tifoseria.

Il club gialloblù si dissocia da quanto accaduto e auspica che tali episodi, che non

hanno niente a che vedere con i valori dello sport e che ledono l’immagine del Club e dei propri tifosi,

non si verifichino più.

Ufficio Stampa Basket Torino