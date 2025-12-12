GRANTORINO si prepara a tornare in campo per la dodicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Sabato 13 dicembre al Palaeinaudi di Moncalieri la squadra di coach Comazzi ospiterà Elah Acquario di Genova.

Quattro giornate alla fine del girone d’andata

GRANTORINO è a secco di punti nel Girone C della Serie B Interregionale. Nella scorsa uscita la squadra di coach Comazzi ha tenuto testa alla più quotata Empoli, cedendo solo nel finale dopo una sfida combattuta in cui è stata anche in vantaggio per alcuni tratti. A tenere alta l’intensità per GRANTORINO contro Empoli sono stati soprattutto Fracasso e Pizzaia, ma nel match contro i genovesi sarà fondamentale gestire i momenti chiave con maggiore lucidità per provare a strappare i due punti tra le mura di casa.

Il cammino di Genova in questa stagione della Serie B Interregionale non è stato dei più semplici; dopo aver vinto e convinto nella prima partita in casa contro Lucca, i liguri non hanno più trovato la via della vittoria, incassando otto sconfitte consecutive. Al momento i Seagulls si trova al penultimo posto, appena davanti a GRANTORINO; per tornare a vincere, coach Piastra si affiderà a una guardia giovane come Brescianini, top scorer per i genovesi fino a questo momento con una media di 16.5 punti a partita, e all’esperienza di Ferri.

La sfida è in programma sabato 13 dicembre alle ore 19:00 con ingresso gratuito al Palaeinaudi di Moncalieri e sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di GRANTORINO. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Ghirardo Alessandro (primo arbitro) e Ugo Marco (secondo arbitro).