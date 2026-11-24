La Struttura di Senologia dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo promuove REPAIR, uno studio interventistico non farmacologico dedicato alle donne affette da tumore della mammella sottoposte a mastectomia con successiva ricostruzione protesica e candidate al trattamento radioterapico. L’Azienda ospedaliera cuneese è il centro coordinatore di una rete che coinvolge altri quattro ospedali del Nord Italia.

Lo studio nasce dalla collaborazione tra Senologia, Radioterapia e Servizio Immunotrasfusionale e si propone di affrontare una problematica clinica ben nota. Sebbene la radioterapia, quando necessaria, rappresenti una componente fondamentale del percorso terapeutico, essa può determinare alterazioni dei tessuti irradiati che, nelle pazienti sottoposte a ricostruzione mammaria con protesi, possono aumentare il rischio di complicanze quali la contrattura capsulare, il dolore, il peggioramento del risultato estetico e, nei casi più severi, la perdita dell’impianto protesico.

Per questo motivo lo studio REPAIR valuterà l’impiego del PRP (Plasma Ricco di Piastrine), un concentrato biologico ricco di fattori di crescita che verrà infiltrato nel derma delle pazienti arruolate.

L’obiettivo è favorire il mantenimento di tessuti più trofici e vitali, migliorandone la capacità di risposta agli effetti della radioterapia e riducendo l’insorgenza delle complicanze correlate al trattamento.

Un ruolo determinante sarà quindi svolto dal Servizio Immunotrasfusionale, responsabile della produzione del PRP utilizzato nello studio. Proprio in questo ambito risiede uno degli aspetti più innovativi del progetto: tutte le aliquote impiegate deriveranno infatti dallo stesso pool piastrinico, garantendo la massima standardizzazione del prodotto somministrato alle pazienti.

Questa strategia consentirà di ridurre la variabilità biologica del trattamento e di valutare con maggiore affidabilità il contributo del PRP nella prevenzione delle alterazioni tissutali indotte dalla radioterapia.

Lo studio REPAIR ha potuto prendere forma anche grazie al sostegno della Fondazione Ospedale di Cuneo, il cui contributo ha consentito di supportare un progetto di ricerca innovativo orientato al miglioramento della qualità delle cure e della vita delle pazienti.

Nella foto (da sx): Anna Merlotti (direttore della struttura di Radioterapia), Paola Maria Manzini (direttore della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale), Riccardo Bonomi (responsabile della struttura di Senologia chirurgica).