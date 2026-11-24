«Difendere davvero l’ambiente e sostenere il comparto agricolo significa offrire soluzioni pragmatiche, sostenibili dal punto di vista economico e lontane da ogni approccio ideologico. Il protocollo d’intesa siglato tra l’Amministrazione di Poirino e la Coldiretti va esattamente in questa direzione: semplificare, razionalizzare e rendere meno oneroso per i nostri agricoltori lo smaltimento dei teli e delle reti agricole». Lo dichiara Alessandra Binzoni, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, promotrice dell’iniziativa nata dall’ascolto diretto delle esigenze espresse dal mondo produttivo locale.

Il progetto pilota, frutto del lavoro congiunto avviato nei mesi scorsi da Binzoni con le associazioni di categoria e gli operatori del settore, permette di organizzare in maniera efficiente la raccolta dei materiali plastici utilizzati nelle colture, abbattendo le spese a carico delle singole aziende. Inoltre, per incentivare ulteriormente l’adesione e premiare le buone pratiche ambientali, il Comune di Poirino riconoscerà alle imprese agricole partecipanti un bonus fino a 100 euro ciascuna.

«Chi lavora la terra è il primo custode del nostro paesaggio e dell’equilibrio ambientale – sottolinea Binzoni –. Troppo spesso, però, le aziende agricole si trovano schiacciate tra costi di gestione elevati e adempimenti complessi. Per Fratelli d’Italia la tutela ambientale cammina di pari passo con la difesa delle filiere produttive e con il sostegno concreto a chi crea valore sul territorio. Ringrazio il sindaco di Poirino e vicepresidente di Anci Piemonte, Nicholas Padalino, e la Coldiretti per aver tradotto in tempi rapidi un bisogno reale in una risposta efficace».

«L’auspicio – conclude il vicecapogruppo di FdI – è che questa sperimentazione avviata a Poirino possa diventare al più presto una buona pratica replicabile: lavoreremo insieme per estendere il modello a tutte le realtà agricole del territorio della Città Metropolitana».