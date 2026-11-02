Risultati weekend Club76

Primo fine settimana di novembre all’insegna dello sport in casa Club76.

A cominciare dalla Serie B1, che cede 1-3 in casa contro Ascot Lasalliano (26-28, 19-25, 25-21, 27-29). La gara è molto divertente ed è giocata intensamente da entrambe le formazioni, ma vede prevalere Ascot, che si dimostra più quadrata e attenta, soprattutto nelle fasi più concitate e finali dei set. Troppi gli errori delle ragazze di coach Milano: 39 totali contro 24 e 13 nel quarto set, che alla fine hanno penalizzato le chieresi. Da segnalare, però, i 17 punti di Wafo, i 16 di Occelli e i 13 di Falcone. La prossima gara si giocherà domenica 8 novembre alle 18 a Pavia contro UIV.

Stessa sorte anche in Serie C con il Club76 Playasti, che inciampa 1-3 affrontando ZSCH Valenza (21-25, 17-25, 25-21, 9-25). Una partita completamente sotto tono per le “clubbine”, che hanno però avuto una buona reazione nel terzo set.

Fa bene il Club76 L’Alba Volley che, in Serie D, si impone su Safa 2000 per 3-0 (25-20, 25-15, 25-22). Continua il percorso a punteggio pieno per le ragazze, che riescono a mettere in campo un buon gioco contro un avversario insidioso.

Non brilla, invece, il Club76 L’Alba Volley in U17 Regionale. La squadra, infatti, cede 0-3 contro Mon.Vi. Bam (21-25, 15-25, 22-25): non scende in campo con l’atteggiamento giusto contro un avversario che, al contrario, ha lottato su ogni pallone.

In U17 Regionale, invece, il Club76 Playasti dà il meglio di sé e vince 0-3 contro Igor Volley (13-25, 23-25, 20-25). In particolare, le biancoblù hanno condotto bene il primo set, per poi giocare punto a punto i restanti due, mantenendo i nervi saldi.

Benissimo in U15 Regionale: il Club76 MTS Ser Santena conquista tre punti importanti, vincendo 0-3 contro Eurospin Monviso Pinerolo (17-25, 16-25, 18-25).

Una gara vinta meritatamente dalle ragazze di Club76 MTS, sempre in conduzione. Prossimo appuntamento domenica 8 novembre alle 17 al PalaSer di Santena, contro Igor Volley.

In U14 il Club76 vince 3-0 contro Porporati Grugliasco (25-3, 25-4, 25-9). Il Club76 fa bene anche in U13, vincendo 3-1 contro Lilliput.

Ufficio Stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76