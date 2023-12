Risultati weekend Club76

Altro intenso fine settimana in campo per il Club76.

A cominciare dal match in trasferta a Firenze delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, ieri hanno ceduto al tie break 3-2 contro Il Bisonte.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno vinto al tie break 2-3 contro Pusterla 1882 Venegono. Una gara dai due volti quella che si aggiudica il team biancoblù: giocata bene, ma con qualche calo di concentrazione, qualche errore di troppo e qualche amnesia in difesa, ma che vale due punti, che fanno bene a classifica e morale. Top scorer della gara Buffone con 20 punti, seguita da Aliotta con 16, Lavagnino con 14 e Basso con 13. Prossima gara al PalaFenera di Chieri sabato 16 dicembre alle 18.30 contro Iglina Albisola Pallavolo.

Weekend in salita in B2 per MTS Santena, che inciampa contro Volley Albenga e cede al tie break, 2-3. Partita molto strana delle Tigri che, contro una Albenga determinata e comunque sempre molto compatta perde con parziali sempre troppo netti. La classifica rimane per il momento solida, con Santena all’ottavo posto. Prossima partita contro un giovane Orago, prima della pausa natalizia.

In Serie C il Club76 Playasti ha affrontato in casa Cantine Rasore Ovada vincendo 3-0, comandando dall’inizio alla fine il match e trovando tre punti importantissimi per la classifica. Un match che ha visto qualche errore di troppo al secondo set, ma condotto comunque dal Playasti.

In U16 regionale, invece, il Club76 Playasti ha vinto 3-0 in casa contro la seconda forza del girone, Igor Volley. Nonostante un primo set in salita con troppi errori, il team biancoblù porta a casa l’intera posta in palio.

In U16 provinciale Girone A Eccellenza, Newvolley Carmagnola Club76 vince 3-0 affrontando Isil volley Almese. Match che permette di vincere il girone di Eccellenza con una giornata di anticipo, per prepararsi quindi ai vari tornei nelle vacanze di Natale che vedrà la formazione impegnata ad Asti nel prestigioso torneo “Le Incredibili”, mentre durante l’Epifania ci sarà la trasferta ad Alassio.

Weekend in positovo per la Serie D. Rasero Teloni – Playasti Club76 la spunta al tie break 3-2 contrto Volley Busca. Alti e bassi, ma importanti primi due punti della stagione. GS Pino Volley, invece, cede 0-3 contro L’Alba Volley.

L’U14 Gold con il Club76 Playasti Gold ha vinto 3-0 affrontando l’Alba Volley, consolidando il primo posto nel girone provinciale. Buone anche le prestazioni al torneo a Genova organizzato dalla Wonder volley Genova, in cui la formazione è arrivata seconda. L’Under 13 Gold ha vinto 3-0 contro VBC Savigliano.

Tutti i risultati

Venerdì 8 dicembre

• Under 16 F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Igor Volley 3-0

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: New Volley Asti vs Club76 Playasti 3-0

Sabato 9 dicembre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Cantine Rasore Ovada 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Playasti Club76 vs MC 1933 – Top Four Busca 3-2

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: GS Pino Volley vs L’Alba Volley 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs L’Alba Volley 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: RS Volley Racconigi vs Club76 Playasti 2011 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Club76 PlayAsti provinciale vs V.B.C. Dogliani 3-1

Domenica 10 dicembre

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti: New Volley Asti vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Club76 Playasti vs L’Alba Volley Junior 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Girone H: Moncalierivolley Gasp Fucsia vs Club76 Fenera Chieri 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Girone M: Lilliput 2010 vs Club76 Chieri GS Pino 3-2

• Under 15 M. C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri 76 vs Ristorante 1883 Volley Parella Torino 1-3

• Under 14 F. C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri vs To.Volley 3-1

• Under 13 F. C.T. Torino Girone E: Agenzia BM BZZ Piossasco Volley vs Club76 Fenera Chieri 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs VBC Savigliano 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti provinciale vs V.B.C. Dogliani 3-0

Ufficio Stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76