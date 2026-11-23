Il futuro del fotovoltaico passa dalla flessibilità. A dimostrarlo è uno studio dell’Istituto dei Materiali per l’Elettronica e il Magnetismo (CNR-IMEM) e dell’Università di Padova, che ha realizzato moduli fotovoltaici flessibili a base di silicio cristallino mediante un processo industriale scalabile. La tecnologia consente ai pannelli di adattarsi a superfici curve senza rinunciare alle elevate prestazioni che contraddistinguono questa tecnologia. I risultati sono pubblicati nella rivista Solar Energy.

«La novità principale consiste nell’integrazione di celle in silicio cristallino a contatti posteriori (back-contact), sottili appena 150 micrometri, all’interno di un modulo (stack polimerico) (PET/EVA/silicio/EVA/PET) completamente privo di vetro», sottolinea Stefano Rampino, ricercatore del CNR-IMEM: « Il vero elemento di svolta è rappresentato dalla struttura flessibile realizzata con un processo continuo di laminazione a caldo roll-to-roll, che riduce i costi produttivi e ne facilita la produzione su scala industriale. Il risultato combina, per la prima volta, l’elevata efficienza del silicio cristallino con la flessibilità meccanica in un unico modulo».

«Grazie a un’ampia campagna di caratterizzazione che integra analisi elettro-ottiche e meccaniche e un setup dedicato ai test di resistenza al piegamento, è emerso che il processo di laminazione non induce danni meccanici, il calo di efficienza rientra in perdite ottiche compatibili con quelle dei moduli standard e la flessibilità è stata validata fino a un raggio di curvatura di 9,8 cm senza danneggiamenti meccanici», aggiunge Paola Jakuza (Università degli studi di Padova).

Studi precedenti avevano dimostrato separatamente celle ultrasottili flessibili oppure moduli incapsulati con polimeri, ma non i due aspetti insieme. È proprio qui che emerge l’innovazione: «La tecnologia sfrutta la particolare architettura delle celle back-contact, con tutti i contatti elettrici sul retro: la metallizzazione in rame ne migliora la resistenza meccanica durante la flessione, mentre l’assenza di griglie sulla superficie frontale garantisce un aspetto uniforme. Il PET sostituisce il vetro come elemento protettivo, rendendo il modulo molto più leggero», chiarisce il ricercatore. «I test in condizioni reali dimostrano elevata affidabilità: dopo quasi 70 ore di funzionamento con una curvatura di 150 mm, il modulo ha mantenuto il 96% dell’efficienza iniziale. Lo studio ha inoltre definito criteri pratici per l’installazione, come un raggio minimo di curvatura superiore a 200 mm».

Grazie alla leggerezza, alla flessibilità e all’assenza di vetro, questi moduli possono essere facilmente integrati su superfici curve di edifici e prodotti, ampliando le applicazioni del fotovoltaico integrato sia in edilizia (BIPV, building-integrated photovoltaics) sia nei prodotti (PIPV, product-integrated photovoltaics). Inoltre, l’utilizzo esclusivo di materiali polimerici semplifica le operazioni di riciclo a fine vita rispetto ai tradizionali moduli in vetro e alluminio.