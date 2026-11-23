Il percorso di gestione del patrimonio infrastrutturale realizzato in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici di Torino 2006 entra ora in una nuova fase che è stata illustrata oggi al Grattacielo Piemonte in un incontro, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a cui hanno partecipato il commissario governativo Vincenzo Coccolo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio con gli assessori Paolo Bongioanni, Marco Gallo e Andrea Tronzano, il sottosegretaria alla Presidenza Claudia Porchietto, il sindaco di Torino e della Città metropolitana Stefano Lo Russo e Mauro Meneguzzi presidente dell’Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, i sindaci dei comuni coinvolti e i gestori degli impianti e delle strutture.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi, realizzati con le risorse del tesoretto da 75 milioni a cui il governo ha aggiunto ulteriori 4 milioni, portando la dotazione complessiva a 79 milioni che la, grazie alla legge 65/2012, sono stati assegnati al territorio per la gestione, la manutenzione e la riqualificazione degli impianti. Dopo lo scioglimento della Fondazione XX marzo, che aveva esaurito il suo ruolo di programmazione, dal 12 dicembre 2024 la gestione del post olimpico era stata assegnata, per due anni, al commissario di governo Vincenzo Coccolo. Ora le funzioni e le competenze previste dalla legge 65 passano alla Regione Piemonte, che assume la responsabilità di accompagnare a conclusione gli interventi ancora in corso e di gestire le risorse finanziarie residue.

Il passaggio delle competenze alla Regione è stato preparato attraverso un confronto costante tra le istituzioni, Regione e ministero in primis, e l’attività di un gruppo di lavoro interdirezionale, istituito nel febbraio 2026 che in questi mesi ha accompagnato il passaggio di consegne che avverrà formalmente il 12 dicembre quando la Regione subentrerà nella gestione.

La Regione assicurerà inoltre il monitoraggio e la trasparenza, con una sezione dedicata sul proprio sito e relazioni periodiche al Ministro per lo Sport e i Giovani, con cui c’è costante confronto, alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si apre così una nuova fase di responsabilità e continuità, con l’obiettivo di portare a compimento il programma di riqualificazione del patrimonio sportivo e infrastrutturale del territorio olimpico piemontese e garantire la prosecuzione dei lavori secondo i cronoprogrammi e le risorse disponibili.

Sui 67 interventi previsti, 48 sono già conclusi, per un valore di oltre 37,6 milioni di euro. Altri 10, per 12,4 milioni, saranno completati entro la prima metà di dicembre.

Nove interventi sono attualmente in corso, per circa 28,9 milioni di euro, affidati a SCR Piemonte e all’Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea, con conclusione prevista entro i prossimi due anni. Tra questi, lo smantellamento della pista di Bob a Cesana e la riqualificazione ambientale dell’area che è inutilizzata da anni. Scr ha pubblicato il bando di gara il 3 novembre. Il termine per la presentazione delle offerte è il 10 dicembre. A marzo è previsto l’avvio dei lavori che dovranno terminare entro la fine del 2027.

In particolare sono conclusi gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza delle piste da sci di Sestriere; la manutenzione straordinaria dell’Inalpi Arena e dei palazzetti del ghiaccio di Pinerolo, Torre Pellice e Torino Tazzoli; la riqualificazione del compendio delle Arcate ex MOI (primo lotto) e di Torino Esposizioni (Polo della Cultura); il primo lotto del Pragelato – Ski Jumping Hotel, le opere di sistemazione degli impianti di risalita, di innevamento programmato e dei bacini di stoccaggio a Cesana Torinese e Sauze d’Oulx.

Nelle prossime due settimane, si concluderanno anche le opere a Cesana Torinese, Sauze d’Oulx, gli interventi sulla seggiovia Rafuyel-Sagnalonga, su quella di Pattemouche-Anfiteatro e di Sauze d’Oulx-Clotes, sullo stadio olimpico del Freestyle, sull’Olimpic Center Cesana Sansicario, sugli impianti di innevamento a Bardonecchia, sulla stazione della seggiovia Clotes a Sauze d’Oulx, e per il nuovo tappeto sciatori a Sestriere.

Tra il 2027 e il 2028 saranno completati l’integrazione del progetto di ricollocazione della seggiovia Col Saurel a Claviere (4,5 milioni di euro), l’adeguamento delle piste di Coppa del Mondo nell’area sciabile e la realizzazione di un nuovo impianto di innevamento programmato sulla pista 68 Bassa a Sestriere (1,7 milioni), l’ampliamento del bacino Chesal-Bosco a Bardonecchia (1,3 milioni di euro); la riqualificazione del compendio delle Arcate ex MOI, fase 2 a Torino (2,6 milioni); la riqualificazione dell’area di valle dell’ex stadio olimpico del Freestyle a Sauze d’Oulx (1,5 milioni); la riqualificazione e riconversione dell’area del sito olimpico del bob, dello slittino e dello skeleton a Cesana (10,9 milioni euro). Opere in corso anche a Pragelato, dove procede la riconversione dello stadio olimpico del salto con gli sci per la realizzazione di un Centro federale di sci nordico e del poligono da biathlon (4,1 milioni di euro) e l’intervento per il secondo lotto dello Ski Jumping Hotel (2,1 milioni).