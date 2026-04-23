Lanzo Torinese, 23 aprile 2026 – Da qui passò una scintilla che cambiò la storia. Nel 1884 Galileo Ferraris scelse Lanzo per il primo esperimento di trasmissione di energia elettrica su lunga distanza: quaranta chilometri da Torino al cuore delle Valli, un risultato che aprì la strada alla modernità industriale. Oggi, a 142 anni da quella prova pionieristica, la città torna a mettere al centro innovazione e futuro con MòTorino 5.0, due giornate rivolte ai giovani e alla comunità locale.

Gli appuntamenti

Sono in programma lunedì 27 e mercoledì 29 aprile, dalle 9 alle 13, negli spazi del salone polivalente LanzoIncontra in piazza Rolle. Un’iniziativa che parte dalla storia lanzese per interrogarsi sulle nuove energie che stanno ridisegnando Torino e il suo territorio: aerospazio, intelligenza artificiale, ricerca e nuove competenze. Il progetto propone un confronto tra due grandi stagioni di cambiamento.

La prima tra Ottocento e Novecento, quando Torino seppe reinventarsi da ex capitale politica a motore industriale del Paese. La seconda è quella di oggi, con la città impegnata a costruire una nuova identità dopo la lunga stagione dell’automobile.

In questo percorso Lanzo occupa un posto centrale. Proprio qui Ferraris dimostrò che l’energia poteva viaggiare, essere distribuita e trasformare il modo di vivere e produrre. Un primato mondiale che ancora oggi lega la città a una pagina decisiva della storia tecnologica italiana.

Durante le due mattinate sono previsti interventi storici e scientifici dedicati all’esperimento Torino-Lanzo, oltre a focus sulle prospettive attuali del capoluogo piemontese. Si parlerà di spazio, innovazione digitale e nuove professioni, con un’attenzione particolare alle opportunità per le nuove generazioni.

La giornata del 27 aprile, rivolta soprattutto agli studenti delle scuole superiori, proporrà interventi dedicati alla trasformazione di Torino tra Ottocento e Novecento, all’esperimento di Galileo Ferraris e alle nuove frontiere rappresentate da aerospazio e intelligenza artificiale.

Il percorso si chiuderà con un confronto aperto su una domanda attuale: l’innovazione tecnologica porta automaticamente progresso? Il 29 aprile, pensato in particolare per gli studenti delle scuole medie, riprenderà gli stessi temi con un taglio più divulgativo e con un momento pratico e interattivo dedicato ai ragazzi.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare il ruolo di Lanzo nella grande storia dell’innovazione e, allo stesso tempo, offrire ai ragazzi strumenti concreti per leggere il presente e immaginare il domani. Per due giorni, insomma, la città tornerà ad essere il luogo dove passato e futuro si incontrano.