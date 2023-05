WhatsApp, una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, sta introducendo una nuova funzionalità che promette di rendere le conversazioni ancora più private.

Secondo quanto affermato dal fondatore di Meta, l’aggiunta delle chat bloccate, attraverso la funzione denominata “Chat Lock”, renderà le conversazioni su WhatsApp più sicure e riservate. Per bloccare una chat, gli utenti dovranno semplicemente toccare il nome della conversazione e selezionare l’opzione di blocco. Successivamente, per accedere ai messaggi protetti, sarà necessario utilizzare l’impronta digitale registrata o effettuare una scansione del volto. In alternativa, l’utente potrà inserire una password come forma di doppia autenticazione.

WhatsApp ritiene che questa nuova funzione sia particolarmente utile per le persone che condividono il telefono con altri familiari o in situazioni in cui il dispositivo è temporaneamente nelle mani di qualcun altro. Ad esempio, se si riceve un messaggio speciale durante quei momenti, sarà possibile proteggere la privacy delle conversazioni evitando che vengano lette da terze persone.

Secondo alcune indiscrezioni, Meta, l’azienda madre di WhatsApp, potrebbe presto rendere disponibile a tutti gli utenti anche la modifica dei messaggi inviati entro un quarto d’ora dal loro invio

L’aggiunta di nuove funzionalità che mirano a migliorare la privacy degli utenti è un passo importante per WhatsApp. In un’epoca in cui la sicurezza dei dati personali è una preoccupazione costante.