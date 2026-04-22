Hangar Piemonte, agenzia per le trasformazioni culturali della Regione Piemonte, realizzata da Fondazione Piemonte dal Vivo, lancia la call Hangar Plus 2026, il percorso di accompagnamento ideato per rafforzare la sostenibilità economico- finanziaria di progetti culturali attraverso lo sviluppo di reti e l’europrogettazione.

In un contesto attraversato da profonde trasformazioni – ambientali, digitali, sociali ed economiche – Hangar Plus si propone di rafforzare la capacità delle organizzazioni di costruire progettualità di medio e lungo periodo, in grado di generare valore culturale, sociale ed economico per i territori, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il percorso è rivolto a enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche e reti territoriali attive in Piemonte, con il coinvolgimento delle imprese come partner progettuali.

Cultura e impresa: una collaborazione strategica

Tra gli elementi distintivi della call c’è il coinvolgimento attivo del sistema imprenditoriale, attraverso la collaborazione con Confcooperative Piemonte Nord e Unioncamere Piemonte.

Le imprese sono chiamate a partecipare non come semplici finanziatori, ma come partner co-progettanti, contribuendo allo sviluppo delle progettualità con competenze gestionali, modelli di sostenibilità e reti territoriali.

Un approccio che consente di costruire fin dalle prime fasi le condizioni per una sostenibilità economica di medio e lungo periodo e di rendere i progetti più solidi, scalabili e candidabili ai finanziamenti.

Questa integrazione tra sistema culturale e sistema produttivo rappresenta una leva strategica per lo sviluppo dei territori, in cui la cultura si configura come motore di innovazione e crescita condivisa.

Un ecosistema di partner a supporto delle progettualità

Hangar Plus si fonda su un ecosistema articolato di soggetti che accompagnano le organizzazioni nello sviluppo dei progetti, mettendo a disposizione competenze complementari.

Il board tematico coinvolge realtà come il Centro Nexa del Politecnico di Torino, la Fondazione Time2, il Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, contribuendo a collegare le progettualità culturali alle principali sfide contemporanee.

Il board artistico riunisce istituzioni come Abbonamento Musei, MUSEIMPRESA – Associazione Italiana dei Musei e degli Archivi d’Impresa, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Torino Musei, a supporto della qualità culturale e della relazione con i pubblici.

Il board territoriale, con la partecipazione di ANCI Piemonte, rafforza il legame con i contesti locali e supporta l’attivazione di reti territoriali, mentre Assifero supporta la diffusione del progetto.

Il board imprenditoriale, con Confcooperative Piemonte Nord e Unioncamere Piemonte, contribuisce allo sviluppo della sostenibilità economica e alla connessione con il sistema produttivo.

La dimensione internazionale è garantita dalla rete europea Reset! network, che favorisce la costruzione di partenariati transnazionali e l’accesso a opportunità europee e dal coinvolgimento di Torino Capitale Europea della Cultura 2033.

Mara Loro, Direzione e project management di Hangar Piemonte

«Hangar Plus 2026 si inserisce nel lavoro che portiamo avanti per rafforzare l’ecosistema culturale regionale. Il percorso è pensato come uno spazio di accompagnamento in cui lavorare sulle competenze progettuali, dalla costruzione dei partenariati alla definizione dei modelli economici, attivando connessioni tra soggetti e risorse. L’europrogettazione diventa così uno strumento operativo all’interno di un processo più ampio, orientato a consolidare nel tempo la qualità e la sostenibilità delle progettualità culturali».

Il percorso

La call resterà aperta fino alle 12 dell’11 maggio e i progetti che si candideranno saranno poi valutati e selezionati. I vincitori accederanno gratuitamente a un percorso di accompagnamento della durata di 8 mesi, articolato in incontri, laboratori e momenti di confronto con esperti ed esperte.

Il percorso accompagnerà le organizzazioni nello sviluppo progressivo delle progettualità – dall’analisi del contesto alla definizione del partenariato, fino alla costruzione del budget e del piano economico-finanziario – con l’obiettivo di renderle pronte per la candidatura a bandi di finanziamento.

Tra i momenti centrali, l’evento Bussola, dedicato all’intersettorialità e al confronto sulle principali sfide globali, e il lavoro con i diversi board, che consente di rafforzare le progettualità sotto il profilo culturale, territoriale, economico e internazionale.

Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte

«Con Hangar Plus 2026 la Regione Piemonte consolida un modello di politica culturale orientato alla sostenibilità, alla qualità progettuale e alla capacità di generare impatto sui territori. In questo quadro, Hangar Piemonte rappresenta un braccio strategico dell’Assessorato alla Cultura e della Regione, uno strumento concreto per essere sempre più vicini ai territori e accompagnarne la crescita.

La nuova call si inserisce in questo percorso come un’opportunità concreta per sostenere enti, imprese e amministrazioni nella costruzione di progettualità solide, innovative e sempre più orientate alla dimensione europea. In un contesto di trasformazioni profonde, sostenere percorsi strutturati di accompagnamento significa rafforzare la competitività del sistema culturale e la sua integrazione con il tessuto produttivo e istituzionale.

La sinergia tra cultura, impresa e dimensione europea rappresenta una direttrice strategica imprescindibile per costruire progettualità capaci di generare valore nel medio e lungo periodo».

Come partecipare

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre l’11 maggio 2026 alle ore 12.00 all’indirizzo PEC: hangarpiemonte@pec.it