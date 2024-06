Tassi: bene il ribasso della BCE, ma è solo un primo passo

Ribasso della BCE che ha deciso di tagliare i tassi d’interesse di 25 punti base.

Il tasso sui rifinanziamenti principali scende quindi da 4,50% a 4,25%, quello sui depositi dal 4% al 3,75%, e quello sui prestiti marginali dal 4,75% al 4,50%. E’ il primo taglio dopo il ciclo di rialzi cominciato a luglio 2022.

Delio Zanzottera, Segretario Regionale di CNA Piemonte commenta così: “Accogliamo con favore la decisione della Banca Centrale Europea di abbassare finalmente i tassi d’interesse. È un primo passo nella direzione giusta, ma è necessario proseguire su questa strada per portare i livelli dei tassi di interesse ai valori pre pandemia.

In questo momento il problema maggiore che il nostro territorio si trova ad affrontare non è più l’inflazione, ma il rischio di una perdurante stagnazione economica, come dimostra il calo in valore e in volume dei consumi registrato dall’Istat proprio oggi. CNA Piemonte auspica che il sistema creditizio si adegui immediatamente alle decisioni prese del ribasso della Bce evitando di mettere in ulteriore difficoltà artigiani, micro e piccole imprese già in forte sofferenza”.