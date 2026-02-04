Nuovo autoporto di San Didero/Bruzolo: “Impegno comune per garantire la continuità dei servizi e la tutela del lavoro”

Si è svolta ieri la riunione convocata dal Presidente dell’Osservatorio Torino-Lione Calogero Mauceri nell’ambito della quale è stato affrontato il tema della procedura di ricollocazione dell’autoporto di Susa nella nuova area di San Didero/Bruzolo. All’incontro hanno partecipato il Vicepresidente e Assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, l’Assessore regionale alla Logistica, Infrastrutture Strategiche ed Enti Locali Enrico Bussalino, il Sindaco di Susa Pier Giuseppe Genovese, i vertici di TELT e SITAF nonché della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Nel corso della riunione è stata analizzata la documentazione tecnica, con particolare attenzione alla fase di avvio della procedura di affidamento dei servizi del nuovo autoporto. È stato quindi confermato che a breve SITAF procederà alla pubblicazione del bando, che permetterà di garantire i servizi indispensabili per il corretto funzionamento del sistema del Traforo del Frejus. In parallelo tutti i soggetti si sono attivati per un percorso di accompagnamento e sostegno degli attuali lavoratori dell’autoporto di Susa.

Un passaggio decisivo che consente di trasmettere un messaggio positivo al territorio, assicurando la tutela degli attuali lavoratori.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ribadito il costante impegno di TELT e SITAF, in stretto raccordo con le istituzioni, affinché il percorso proceda in modo ordinato e conforme alle tempistiche previste. La riunione rappresenta un passaggio fondamentale per confermare il rispetto del cronoprogramma e garantire la piena operatività delle infrastrutture interessate.

«La Regione Piemonte segue con la massima attenzione una fase delicata e strategica per la Val di Susa, consapevole che ogni scelta infrastrutturale ha ricadute dirette sui lavoratori, sulle loro famiglie e sull’equilibrio del territorio. Il nostro impegno è garantire continuità, certezze e tutela occupazionale, accompagnando questo passaggio con responsabilità e visione. In questo percorso siamo pronti a fare la nostra parte anche sul fronte delle politiche attive del lavoro, mettendo a disposizione percorsi di formazione mirata, di upskilling e reskilling, qualora lo spostamento dei servizi comportasse un’evoluzione delle mansioni. Ringraziamo il Presidente Calogero Mauceri per il costante e fondamentale supporto, la SITAF e il Direttore generale di TELT Maurizio Bufalini per l’attenzione, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati verso il territorio, nonché le competenti strutture del MIT. È grazie a un lavoro condiviso e istituzionalmente solido che si possono garantire servizi essenziali, posti di lavoro e rispetto del cronoprogramma» dichiarano Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, ed Enrico Bussalino, assessore regionale alla Logistica, Infrastrutture Strategiche ed Enti Locali.

«Come Sindaco esprimo soddisfazione per l’esito positivo della vicenda relativa al rischio occupazionale dei lavoratori dell’Autoporto di Susa, che avevo segnalato alle istituzioni con lettera dello scorso dicembre. In previsione del trasferimento dell’autoporto a San Didero, è stata confermata la continuità lavorativa e la tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori attualmente assunti all’autoporto di Susa. Questo risultato è frutto di un confronto istituzionale serio e costruttivo. Ringrazio in particolare il Presidente dell’Osservatorio Calogero Mauceri, la Vicepresidente Chiorino, l’Assessore Bussalino, nonché i Direttori e i Dirigenti delle società TELT, SITAF e del MIT. Continueremo a vigilare affinché gli impegni assunti siano pienamente rispettati» afferma Pier Giuseppe Genovese, sindaco di Susa.