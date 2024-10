CNA Piemonte: Studenti e imprenditrici a confronto per il futuro dell’imprenditoria piemontese

Nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni di CNA Piemonte, oggi si è svolto presso il Collegio Sacra Famiglia di Torino un evento speciale organizzato da CNA Impresa Donna Piemonte. Con il titolo “L’impresa del futuro? Giovane, donna e attenta al passato”, l’incontro ha visto la partecipazione di oltre 100 studenti, impegnati in un dialogo stimolante con imprenditrici piemontesi di vari settori.

Dopo i saluti della Presidente regionale di Cna Impresa donna Rossella Calabrò, Piera Levi Montalcini, ingegnere elettronico e nipote della rinomata scienziata e premio Nobel Rita Levi Montalcini, ha offerto un intervento ispiratore. La sua testimonianza ha evidenziato l’importanza della perseveranza e della capacità di sfidare le barriere di genere, raccontando come sua zia sia stata un modello di innovazione e determinazione anche in momenti di difficoltà storiche. Piera ha incoraggiato i giovani presenti a seguire le proprie passioni senza farsi limitare dagli stereotipi, trasmettendo un messaggio forte e motivante per le future generazioni di imprenditori e imprenditrici piemontesi.

Giovanni Genovesio, Presidente di CNA Piemonte, ha affermato: “È essenziale che le nuove generazioni siano coinvolte in iniziative come questa, dove il dialogo con figure imprenditoriali affermate permette loro di comprendere il valore del sacrificio, della determinazione e dell’innovazione. CNA Piemonte è orgogliosa di promuovere il passaggio di conoscenze ed esperienze, assicurando che il futuro dell’imprenditoria sia inclusivo e aperto al cambiamento”.

Rachele Sinico, Responsabile di CNA Impresa Donna Piemonte, ha aggiunto: “Oggi più che mai, le giovani donne devono poter vedere modelli di successo a cui ispirarsi. Il nostro impegno è di abbattere gli stereotipi e di sostenere un ambiente imprenditoriale che riconosca il valore e il contributo delle donne. Il confronto con gli studenti rappresenta un passo importante verso un futuro in cui le differenze di genere non siano più una barriera, ma una ricchezza”.

Durante la tavola rotonda, le imprenditrici Piera Levi Montalcini, Martina e Francesca Tubergia (imprenditrici e rappresentanti del Liceo all’Impresa), Rosanna Ventrella (imprenditrice e promotrice del tema “Donne e impresa”), Luisa Lolicco (sui temi del passaggio generazionale e innovazione al femminile), e Ludovica Rossi (testimonianza di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa) hanno condiviso le loro esperienze e risposto alle domande degli studenti su temi come innovazione, resilienza e gestione aziendale.

La giornata si è conclusa con un momento di networking, perfetto per rafforzare i legami tra il mondo accademico e quello imprenditoriale.