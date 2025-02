DP World Tour: quartetto azzurro al Qatar Masters

Dal Bahrain al Qatar. Il DP World Tour resta in Medio Oriente per il Commercial Bank Qatar Masters, torneo al quale prenderanno parte quattro giocatori azzurri: Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Andrea Pavan e Gregorio De Leo. L’evento è in programma dal 6 al 9 febbraio sul percorso del Doha Golf Club, a Doha capitale dell’Emirato, dove saranno in palio 2.500.000 dollari con prima moneta di 425.000 dollari.

Nel field di buona qualità vi sono numerosi giocatori in grado di puntare al titolo o, quantomeno, alle prime posizioni. Tra costoro l’inglese Laurie Canter proverà a concedere il bis dopo il successo nel precedente Bahrain Championship, ma hanno giuste ambizioni anche gli altri cinque vincitori stagionali in gara: il connazionale John Parry, gli statunitensi Ryggs Johnston e Johannes Veerman, l’australiano Elvis Smylie e lo spagnolo Alejandro Del Rey.

Tra i past winner cercheranno spazio lo scozzese Ewen Ferguson (2022), il francese Antoine Rozner (2021) e l’iberico Jorge Campillo (2020), mentre sono pronti a prendersi una rivincita, dopo aver ceduto al playoff la scorsa settimana contro Canter, l’altro iberico Pablo Larrazabal e l’inglese Daniel Brown.

Non vanno dimenticati il transalpino Julien Guerrier, gli scozzesi Richie Ramsay e Scott Jamieson, il tedesco Marcel Siem, campione in carica dell’Open d’Italia, gli inglesi Daniel Gavins e Callum Tarren e due giovani promesse, gli spagnoli Angel Ayora e Angel Boneta.

Tra gli extra europei l’australiano David Micheluzzi, il neozelandese Daniel Hillier, il canadese Aaron Cockerill, il giapponese Keita Nakajima, il cinese Haotong Li e, dal PGA Tour, gli americani Brandon Wu e Troy Merritt, quest’ultimo con due titoli.

Dopo le buone prove in Bahrain Laporta e Pavan (13.i) cercano conferme, mentre Migliozzi, secondo a Doha nel 2021, è in cerca di riscatto dopo le ultime due gare terminate al taglio. Seconda presenza sul tour per Gregorio De Leo da quando ha ottenuto la ‘carta’ alla Qualifying School.

La storia del Qatar Masters

L’evento, nato nel 1998, è giunto alla 28ª edizione. Oltre ai past winner citati, saranno al via anche i sudafricani Justin Harding (2019) e Darren Fichardt (2003), l’iberico Alvaro Quiros (2009) e gli inglesi Eddie Pepperell (2018) e Chris Wood (2013).

Tre i plurivincitori con due titoli: l’australiano Adam Scott (2002, 2008), lo scozzese Paul Lawrie (1999, 2012) e il sudafricano Branden Grace (2015, 2016), ora sulla LIV Golf.

Il torneo è il quinto degli otto della serie “International Swing”, una delle sette sezioni in cui è stato suddiviso il calendario. I vincitori di una speciale classifica a punti delle prime cinque riceveranno un bonus di 200.000 dollari e avranno accesso al sesto denominato “Back 9”, che anticiperà i due ricchi PlayOffs di chiusura.

Prossime gare, a chiudere questa serie, il Magical Kenya Open (20-23 febbraio) e due in Sudafrica (South African Open, 27 febbraio-2 marzo, e Joburg Open, 6-9 marzo).

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – Il Commercial Bank Qatar Masters sarà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf (206), e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 6 febbraio, venerdì 7 e sabato 8, dalle ore 10 alle ore 15; domenica 9, dalle ore 9,30 alle ore 14,30.

Gli italiani sugli altri tour

Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli, Aron Zemmer, e Lorenzo Scalise saranno impegnati in Sudafrica dove si svolgerà il Cell C Cape Town Open (6-9 febbraio) al Royal Cape Golf Club di Città del Capo.

Benedetta Moresco, che ha conquistato la ‘carta’ piena per il LPGA Tour 2025 alla Qualifying School, fa il suo debutto stagionale nella Founders Cup (6-9 febbraio) al Bradenton Country Club di Bradenton, in Florida.

Il Ladies European Tour 2025 prende il via dal Marocco con la Lalla Meriem Cup (6-8 febbraio). Vi partecipano tre azzurre: Alessandra Fanali, Anna Zanusso e Alessia Nobilio. Le ultime due debuttano sul tour dopo aver superato la Qualifying School nello scorso dicembre.