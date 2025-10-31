Primi fiocchi di neve a Sauze d’Oulx

Solo una settimana fa, il 24 ottobre, presso il grattacielo San Paolo a Torino c’è stata la conferenza stampa Vialattea/Bardo per il lancio della nuova stagione 2025/2026.

È stata anche l’occasione per il saluto dell’ingegner Giovanni Brasso alla sua ultima conferenza stampa da Presidente della Sestrieres Spa e per il benvenuto al nuovo Presidente della Società il dottor Massimo Feira.

Il saluto dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, alla presenza di tutti i Sindaci dell’Unione, è stato portato dal Presidente Mauro Meneguzzi, Sindaco di Sauze d’Oulx.

Il Sindaco di Sauze d’Oulx Mauro Meneguzzi esprime i saluti ai vertici della Sestrieres Spa:

“Mi ritrovo a dover fare i conti con due sentimenti contrapposti: da un lato il dispiacere nel dover salutare l’ingegner Gian Brasso che lascia e a cui voglio dire il grazie della nostra Unione per aver amministrato in modo encomiabile la Sestrieres Spa che oggi è una società sana e competitiva. Un grazie a Gian anche per aver portato sul nostro territorio grandi eventi. Ma esprimo anche contentezza per i nuovi scenari che si aprono con Bardonecchia e Monginevro e do il più caloroso benvenuto al dottor Massimo Feira”.

Mauro Meneguzzi rimarca il ruolo centrale delle Montagne Olimpiche:

“L’Unione Montana Via Lattea vuole essere protagonista e non spettatore dello sviluppo del territorio delle Olimpiadi. Vogliamo fare sistema Via Lattea e Bardonecchia insieme. Siamo il quinto comprensorio a livello mondiale con 500 chilometri di piste. Via Lattea e Bardo rappresentano per il Piemonte il 62% dei flussi turistici italiani del sistema neve e il 73% dei flussi esteri, con oltre 12.000 posti letto alberghieri 22.000 immobili in seconde case 600 imprese 5.500 posti di lavoro. Uno studio svizzero del 2023-2024 annota 50 milioni di sciatori in Francia e Austria: in Italia ce ne sono 30 milioni e il Piemonte rappresenta il 10%”.

Il Presidente Meneguzzi sottolinea punti di forza e criticità in vista della prossima stagione:

“Certo come territorio paghiamo la concorrenza delle Regioni a statuto autonomo, ma i nostri punti forti sono la logistica e la quota. È quanto mai fondamentale un aiuto certo e programmato della Regione Piemonte, dello Stato per poter fare investimenti e per poter correre alla stessa velocità abbiamo bisogno di regole ad hoc. Ci servono bacini e captazione acque. Nel 2025 per il Fondo di Solidarietà Comunale in Alta Valle Susa versiamo allo Stato 10 milioni di euro: un prelievo che riteniamo ingiusto quello del Fondo Solidarietà Comunale che impatta irragionevolmente sulle risorse proprie dei soli Comuni turistici. Plaudiamo poi al nuovo protocollo d’intesa di sviluppo turistico di Via Lattea più Bardonecchia, Oulx e Susa: un’unica cabina di regia di coordinamento con i Consorzi turistici che si sono uniti in Turin Alps. Abbiamo poi grandi aspettative dal progetto Mountains 4 future”.

Mauro Meneguzzi rivela poi cosa hanno i Comuni che vogliono essere partner di ICON:

“Partiamo dalla modifica della Legge 65 stazione appaltante numero 9 interventi post Olimpico con il Commissario Coccolo: autorizzazione lavori prima tranche revisione cabinovia Pattemouche per 1,2 milioni, revisione seggiovia Clotes, potenziamento pompe Cesana Torinese e Sauze d’Oulx per 600mila euro, seggiovia Col Saurel apertura inverno 26-27; nuovo appalto neve con oltre 12,5 milioni di euro di investimenti ed una durata di 15 anni; contributo Regionale produzione neve aumentato di un milione e qui un grazie va alla Regione Piemonte, all’Assessore Gallo e ai Consiglieri in particolare Roberto Ravello. Le sfide future sono sicuramente le altre revisioni, l’apertura del cantiere del Club Med a Sansicario e le Olimpiadi Francesi del 2030 nel Briansonese con accordo triennale con Monginevro e per tutto questo grande lavoro un grande grazie ai dipendenti degli Enti”.