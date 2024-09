Progetto Pedibus: due serate informative

Il Comune di Cherasco crede nell’importanza dell’attività fisica all’aria aperta per il benessere dei bambini e da anni sostiene il progetto Pedibus organizzato con l’aiuto di volontari, genitori, nonni vigili e protezione civile. Il Pedibus è una forma di trasporto scolastico pedonale gratuita: i bambini di tutte le scuole primarie del Comune di Cherasco che ne usufruiscono si recano a scuola a piedi accompagnati da adulti. Ogni linea ha un punto di partenza, delle fermate lungo le quali si aggregano gruppetti di coetanei e l’edificio scolastico come punto di arrivo.

Per parlare del progetto Pedibus, promuovere la partecipazione dei bambini e aumentare l’afflusso di volontari, il Comune organizza due serate informative, ad ingresso libero, aperte a tutti.

Interverranno le professioniste, esperte di infanzia, la dottoressa Silvia Mozzone, infermiera e osteopata, e la dottoressa Elisabetta Bernocco, terapista della neuropsicomotricità infantile.

Durante gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza, sarà inoltre possibile confrontarsi con alcuni volontari e aderire al progetto.

Dichiara l’Assessore Allasia Stefania: «I bambini che vivono nel nostro Comune hanno il grande privilegio di potersi recare a scuola, a piedi, in compagnia degli amici, tutti i giorni dell’anno scolastico. Questo accade grazie ai volontari che da anni portano avanti con entusiasmo il progetto Pedibus a Cherasco, Roreto e Bricco. Questa amministrazione ritiene fondamentale dare visibilità al progetto, che stimola l’autonomia dei bambini, agisce sulla coscienza ecologica, aiuta l’assimilazione da parte del bambino delle regole di sicurezza stradale, crea legami di amicizia, favorisce la salute fisica e molto altro. Queste due serate sono pensate non solo per coloro che si curano dei bambini, ma anche per tutti quei cittadini che pensano di poter sostenere il progetto camminando ogni tanto come accompagnatori».

Lunedì 7 ottobre, a Roreto, presso i locali della scuola primaria e lunedì 14 ottobre, a Cherasco, presso il Salone Consiliare alle ore 21, ingresso libero.