Nati per Leggere Ovest Ticino e VCO

Anche quest’anno Nati per Leggere Ovest Ticino e il coordinamento Nati per leggere del Verbano-Cusio-Ossola (VCO) pubblicano il calendario dedicato a bambine e bambini, alla lettura condivisa e agli albi illustrati di qualità.

Ogni pagina del calendario, che descrive un mese dell’anno, è stata scritta in una delle dodici lingue più diffuse sul nostro territorio, per ricordare a tutti come la lettura possa essere un’occasione di relazione e riflessione ogni giorno dell’anno.

Il calendario è arricchito da splendide illustrazioni colorate contenute nei testi selezionati. L’utilizzo delle immagini, estratte da albi illustrati pubblicati da case editrici prestigiose, è stato concesso dalle stesse per rendere possibile la realizzazione di questo calendario, diventato ormai una piacevole tradizione per i bambini della fascia d’età 0-6 anni dei comuni interessati e per le loro famiglie, che lo ricevono in regalo.

E c’è di più: in fondo al calendario, un QR Code da scansionare permette di accedere a contenuti extra tutti da scoprire e, di mese in mese, di conoscere tutte le iniziative del progetto Nati per Leggere nelle due province coinvolte.

Dodici mesi, dodici consigli di lettura: tutti gli albi illustrati presentati nel calendario 2024 Nati per Leggere saranno prossimamente disponibili nelle biblioteche dei coordinamenti.