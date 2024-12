Questo weekend va in scena la 17^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, con la Reale Mutua Basket Torino che torna tra le mura amiche per il primo di due impegni consecutivi in casa durante le feste. I ragazzi di coach Matteo Boniciolli si apprestano ad affrontare la neopromossa Avellino Basket, squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma. Appuntamento al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino), con palla a due domenica 22 dicembre alle ore 18.00.

La Reale Mutua è tornata sotto la Mole con voglia di riscatto per cercare di aggiustare nuovamente il proprio bilancio in classifica, dopo due sconfitte amare, ma per ragioni differenti, nella doppia trasferta a Pesaro e Cremona. Nelle Marche, i gialloblù si sono visti sfuggire i due punti all’overtime nonostante una buona prestazione, mentre in Lombardia la prova incolore dei torinesi ha lasciato un po’ di delusione non solo per il risultato ma anche per la performance in generale della squadra. I torinesi sono così tornati in città motivati per riscattarsi davanti al proprio pubblico, nel doppio turno che si terrà al palazzetto del Parco Ruffini.

Giovanni Severini, uno dei veterani del gruppo, ha confermato proprio la voglia di rialzarsi dei gialloblù: “Arriviamo alla partita di domenica con una grande voglia di riscatto. Conosciamo la forza di Avellino e il loro momento di forma positiva, ma siamo fiduciosi di poter far valere le nostre qualità e regalare una vittoria ai nostri tifosi.”

Alessandro Iacozza, assistente di coach Boniciolli, ha sottolineato le insidie della sfida di domenica, affrontando Avellino proprio nel vivo di un grande momento di fiducia dei biancoverdi: “Avellino è in striscia positiva da quattro partite, con le vittorie in casa contro Urania Milano e Verona e i successi in trasferta a Cividale e Cento. Stanno giocando con un grandissimo livello di fiducia, frutto sicuramente dell’ottimo lavoro fatto finora e della loro capacità di saper sfruttare i loro punti di forza individuali e di squadra. Possono contare su un quintetto di talento, composto da Mussini, finora il miglior marcatore, Jurkatamm, Lewis, Earlington e Bortolin, senza escludere l’ottimo contributo della panchina, che rende Avellino una delle migliori squadre per qualità di gioco di questo campionato. Per vincere bisognerà essere molto determinati sin dall’inizio ed è per questo che il supporto del nostro pubblico sarà determinante.”

Gli avversari – Avellino Basket

La squadra di coach Alessandro Crotti arriva al Pala Gianni Asti dopo aver giocato la miglior pallacanestro della stagione biancoverde nelle ultime settimane: la squadra campana, neopromossa, è infatti reduce da ben quattro successi consecutivi, ottenuti peraltro contro avversari di tutto rispetto come Milano, Cividale – espugnando un fortino come il PalaGesteco – Cento e Verona.

Basta questa informazione per evidenziare quanto possa essere insidiosa la sfida di questa domenica. Uno dei protagonisti di questo grande momento di Avellino è sicuramente Federico Mussini, pericolo numero uno a livello realizzativo: il prodotto della Pallacanestro Reggiana, con un passato anche oltreoceano a livello di college a St. John’s, si è messo in mostra soprattutto nella vittoria contro l’Urania, registrando un season-high da 27 punti.

Coach Crotti può fare affidamento su un duo americano particolarmente duttile, con Jaren Lewis e Marcellus Earlington, due giocatori in posizione di 3 e 4 che sanno però adattarsi e ricoprire più ruoli, facendo valere fisicità e versatilità tecnica (entrambi viaggiano attorno ai 14 punti e 7 rimbalzi di media).

A completare il quintetto base ci sono Mikk Jurkatamm, tiratore e collante della squadra, e il centro Matias Bortolin, uno dei protagonisti della promozione in A2, nonché secondo miglior stoppatore del campionato finora con 1.3 a partita.

Dalla panchina, Avellino arriverà sotto la Mole cercando di recuperare l’infortunato Antonino Sabatino come backup in cabina di regia.

Le rotazioni di coach Crotti si arricchiscono con l’energia del gruppo che ha conquistato la promozione dalla B alla Serie A2: Armando Verazzo, Riccardo Chinellato – autore di 14 punti nella vittoria contro Verona sostituendo in quintetto l’infortunato Earlington – e Aleksa Nikolic, oltre al giovane esterno Lucas Maglietti, anche lui reduce dal salto in A2 dopo la stagione alla Bakery Piacenza.

Injury report

Lo staff gialloblù conta di avere tutto il roster a disposizione per la partita di domenica.

Info ticketing – Biglietti singoli e “Christmas Pack”

Anche durante le feste si tifa per i colori gialloblù! È in vendita il “Christmas Pack“, il miniabbonamento per le due partite casalinghe della Reale Mutua Basket Torino che si disputeranno nel periodo natalizio. Acquistando il pacchetto, i tifosi potranno assistere ai due incontri dal vivo al Pala “Gianni Asti”, con la seconda gara a metà prezzo.

Questi gli incontri compresi nel miniabbonamento:

Reale Mutua Torino – Avellino Basket, 17^ giornata di campionato, domenica 22 dicembre alle ore 18.00 (Pala “Gianni Asti”, Parco Ruffini, Torino)

Reale Mutua Torino – UEB Gesteco Cividale, 18^ giornata, domenica 29 dicembre alle ore 18.00 (Pala “Gianni Asti”, Parco Ruffini, Torino)

Il miniabbonamento e i biglietti per le partite singole sono acquistabili online su Vivaticket e nelle seguenti biglietterie:

Sede di Basket Torino in Via Cervino 50, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Presso le agenzie Reale Mutua Piazza Castello, Santa Rita e Via Paolini nei giorni e orari di apertura delle sedi (pagamento esclusivamente tramite Satispay o contanti)

Al Pala Gianni Asti la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.00

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino