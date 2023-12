Natale al Museo Nazionale del Cinema

In occasione delle prossime festività il Museo Nazionale del Cinema di Torino propone una serie di aperture straordinarie e variazioni d’orario.

Tutti i sabati apertura prolungata fino alle 22:00

17 dicembre apertura prolungata fino alle 20:00

24 dicembre variazione d’orario con apertura dalle 9:00 alle 18:00

25 dicembre apertura straordinaria e variazione d’orario dalle 14:00 alle 21:00

26 dicembre apertura straordinaria fino alle 21:00

31 dicembre variazione d’orario con apertura dalle 9:00 alle 18:00

2 gennaio apertura straordinaria con orario dalle 9:00 alle 19:00

6 gennaio apertura prolungata regolare fino alle 22:00

La biglietteria chiude sempre un’ora prima.

Il Museo prevede inoltre per tutto il periodo natalizio una serie di eventi e contenuti dedicati alla mostra Il Mondo di Tim Burton.

Dal 5 dicembre il Piano 0 della Mole Antonelliana accoglie un Albero di Natale alto quattro metri, appositamente realizzato dalle Scuole Tecniche San Carlo in linea con l’estetica dei più celebri film del regista.

Il 14 dicembre alle 14:30 Stefano Bessoni presenta al Museo Nazionale del Cinema due pubblicazioni relative a Tim Burton, edite da Bakemono Lab e Museo Nazionale del Cinema. Tim, l’eterno fanciullo di Burbank è la guida più originale e creativa che si possa concepire sull’universo meraviglioso di Tim Burton, un albo illustrato che mette in luce gli aspetti più eccentrici e profondi del regista, mentre Moondance. Tim Burton, un alieno a Hollywood è una raccolta di saggi critici sulla poetica dell’artista che propone, attraverso voci diverse, un excursus nei suoi temi ricorrenti (il macabro, l’infanzia, il corpo, la deformità, l’amore e i mostri) alla scoperta di nuovi elementi e aspetti poco battuti della sua vena espressiva.

Il 16 e 17 dicembre, in occasione del Torino Xmas Comics che si svolge come di consueto a Lingotto Fiere, il Direttore del Museo, Domenico De Gaetano e l’artista e regista Stefano Bessoni, interverranno in un panel per presentare la mostra al Museo, il relativo catalogo e i volumi Tim, l’eterno fanciullo di Burbank e Moondance. Tim Burton, un alieno a Hollywood, con un accento sugli aspetti artistici e cinematografici che rendono Tim Burton un maestro del grottesco e del fantastico.

Presentando in Mole il biglietto dell’evento sarà possibile visitare sia la mostra Il Mondo di Tim Burton che l’esposizione permanente accedendo al Museo a prezzo ridotto.

Il 25 dicembre, in occasione dell’apertura straordinaria, sui maxischermi dell’Aula del Tempio, avverrà la proiezione speciale di “Nightmare Before Christmas”, l’opera del regista che meglio incarna lo spirito delle feste e che regalerà a tutti i visitatori un’occasione unica per immergersi a tutto tondo nel magico universo burtoniano.

Per tutto il mese di dicembre e fino al 7 gennaio 2024 il merchandising della mostra si arricchisce con diverse Christmas baubles limited edition, acquistabili presso il bookshop del Museo.

Per coloro che vorranno condividere la magia della mostra con i propri cari, sarà disponibile per la prima volta la formula “Regala il Natale” che include due biglietti per la mostra e una pallina di Natale componibile e in limited edition: una vera chicca per gli appassionati e i collezionisti.