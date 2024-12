Il derby prenatalizio fra Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sorride alle padrone di casa che vincono 3-0 prolungando la loro imbattibilità al PalaIgor dove in questo campionato non hanno mai perso.

Il risultato premia meritatamente Novara che gioca un’ottima partita sotto tutti i punti di vista. La squadra di Bernardi si aggiudica 25-18 un primo set sempre in mano fin dai primi scambi e 25-20 una terza frazione relativamente in bilico soltanto fino al 16-15. Da parte chierese c’è invece un po’ di rammarico per il secondo set perso 28-26 dopo non aver sfruttato tre set-point.

Il premio di MVP viene assegnato a Tolok che sigla 15 punti, 2 in meno di Aslmeier (17); molto bene anche la coppia centrale Aleksic-Bonifacio con 10 e 9 punti a testa. Nel tabellino di Chieri spiccano i 15 punti di Gicquel, seguita da Skinner e Omoruyi con 11 punti a testa.

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-18; 28-26; 25-20)

Igor Gorgonzola Novara: Bosio 1, Tolok 15, Bonifacio 9, Aleksic 10, Aslmeier 17, Ishikawa 8; Fersino (L); Bartolucci, Mims, Mazzaro, De Nardi. N. e. Villani. All. Bernardi; 2° Baraldi.

Reale Mutua Fenera Chieri: Van Aalen 2, Gicquel 15, Zakchaiou 5, Gray 4, Omoruyi 11, Skinner 11; Spirito (L); Guiducci, Anthouli 2, Rolando, Alberti. N. e. Bujis, Lyasko, Lavagnino (2L), All. Bregoli; 2° Rostagno.

Arbitri: Rossi di Sanremo e Puecher di Padova.

Note: presenti 2912 spettatori. Durata set: 30′. 30′. 26′. Errori in battuta: 6-9. Ace: 4-3. Ricezione positiva: 61%-51%. Ricezione perfetta: 33%-15%. Positività in attacco: 47%-40%. Errori in attacco: 6-9. Muri vincenti: 6-5.

MVP: Tolok.

La cronaca

Primo set – L’attacco di Aleksic apre l’incontro. Risponde Gray ed è 1-1. Con Tolol e Alsmeier le padrone di casa prendono un leggero vantaggio che mantengono fino al 10-9, quando gli attacchi di Aslmeier e il servizio di Bosio frutta l’allungo a 14-9. Bregoli inserisce Guiducci, Anthouli e Rolando ma il vantaggio gaudenziano continua a crescere raggiungendo i 7 punti sul 17-10 (muro di Bonifacio). Skinner con due attacchi e Gray a muro danno un break a Chieri che risale a 17-13, ma l’errore al servizio di Zakchaiou dopo il time-out di Bernardi interrompe il recupero biancoblù. Nel finale Novara controlla senza particolari problemi e chiude 25-18 alla prima palla set con Aleksic.

Secondo set – Chieri tenta tre volte l’allungo ma arriva sempre la pronta risposta di Novara fino al 7-7. Gicquel e Skinner portano sull’8-10 le biancoblù che stavolta riescono a mantenere il leggero vantaggio incrementandolo ulteriormente da 14-15 a 14-18. Bonifacio e Alsmeier azzerano la fuga (17-18). Van Aalen torna a muovere il punteggio di Chieri. Il punteggio registra la parità sul 20-20 quando Gicquel appoggia sul nastro il suo pallonetto. L’equilibrato finale vede Chieri guadagnare la prima palla set sul 23-23 con Gicquel, vanificato dall’errore in battuta di Zakchaiou. Le chieresi guadagnano altre due palle set con la neo entrata Anthouli e Gicquel che Novara annulla con Bonifacio e Tolok. Sul 26-26 il muro di Aleksic porta il punteggio sul 27-26 e le gaudenziane sfruttano al meglio la loro prima palla set chiudendo siglando il 28-26 con Tolok.

Terzo set – Aleksic e Tolok danno un primo break a Novara che le ragazze di Bregoli recuperano sul 10-10 con Gicquel. Alsmeier dà un nuovo allungo a Novara (14-11), le chieresi provano a rientrare ma il loro recupero si ferma sul 16-15 (Skinner). Di lì in avanti set e partita sono saldamente in mano a Novara che dopo il 24-19 diOmoruyi fa scendere i titoli di coda sul 25-20 alla seconda palla match.

Il commento

Anna Gray: «Speravamo in una partita più combattuta. Noi dovevamo spingere un po’ di più in battuta, non abbiamo servito male ma loro hanno ricevuto molto bene. Loro hanno giocato benissimo. Hanno un gioco molto bello con i centrali e spinto in posto 4, era molto difficile contenerle a muro e in difesa. Non è stata la nostra giornata, mentre a loro è riuscito a tutto».