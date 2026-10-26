Offerta formativa, le priorità al centro dei bandi regionali

Conoscere la Costituzione, contrastare il bullismo e il cyberbullismo, ma anche portare i ragazzi alla scoperta delle bellezze del Piemonte. Sono queste le priorità al centro dei bandi regionali per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2026-2027, con cui la Regione Piemonte rinnova e rafforza il proprio impegno al fianco delle scuole statali e paritarie. I bandi apriranno giovedì 29 ottobre e chiuderanno giovedì 19 novembre.

Un pacchetto di interventi che guarda da vicino alla vita quotidiana dei giovani, a partire dalla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai pericoli dei social network, al body shaming, alla disinformazione e all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale.

Due le principali novità di quest’anno: il bando “Civica…Mente”, che punta a rafforzare nei ragazzi il senso civico, il rispetto delle regole e la conoscenza dei principi costituzionali, e “Scoprire il Piemonte”, che porterà gli studenti nei parchi e sulle montagne della regione, attraverso lo sport e le attività all’aria aperta.

Accanto a queste iniziative, trovano spazio progetti dedicati all’inclusione degli studenti sordi, al sostegno dei ragazzi a rischio di ritiro sociale e con alto potenziale cognitivo, alla tutela dell’ambiente e all’orientamento, attraverso la conoscenza delle imprese piemontesi e delle opportunità offerte dagli ITS Academy.

La dichiarazione

«Vogliamo ragazzi che conoscano i propri diritti, rispettino i propri doveri e siano orgogliosi della terra in cui crescono. È da qui che nasce la scelta di ampliare l’offerta formativa delle scuole piemontesi. Con il nuovo bando “Civica…Mente” investiamo sull’educazione civica e sui valori della nostra Costituzione. Perché il rispetto si impara da giovani e la libertà porta con sé delle responsabilità. Allo stesso tempo vogliamo che i ragazzi escano dalle aule e scoprano quanto è bello il nostro Piemonte: con il nuovo bando dedicato ai parchi e alle montagne potranno conoscere il territorio a 360 gradi, vivendo esperienze a contatto con la natura e praticando sport. Sul bullismo e sul cyberbullismo il nostro impegno resta fermo: nessun ragazzo deve avere paura di andare a scuola o sentirsi umiliato dietro lo schermo di un telefono. Abbiamo scelto di dare alle scuole gli strumenti per prevenire questi fenomeni e intervenire prima che il disagio diventi sofferenza. La nostra responsabilità è aiutare i giovani a crescere con la consapevolezza di avere un ruolo nella comunità. Il Piemonte che vogliamo si costruisce in classe, partendo dai banchi di scuola» dichiara l’assessore regionale all’Istruzione e Merito, Daniela Cameroni.

Le novità dell’anno scolastico 2026-2027

“Civica…Mente: idee giovani per il bene comune”

Educare al rispetto delle regole, conoscere la Costituzione e comprendere il valore dei diritti e dei doveri. Sono questi gli obiettivi del nuovo bando “Civica…Mente”, rivolto alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie. L’iniziativa punta a promuovere la cittadinanza attiva e a rafforzare nei giovani la coscienza civile e democratica, attraverso progetti dedicati ai principi costituzionali, alle libertà fondamentali, al rispetto delle diversità e all’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

“Scoprire il Piemonte: sport e attività tra Parchi e Montagne”

Dalle escursioni nei parchi alle ciaspolate in montagna, dal trekking all’arrampicata, fino agli sport invernali e alle attività all’aria aperta. Il nuovo bando offre agli studenti l’opportunità di scoprire il Piemonte attraverso esperienze dirette, valorizzando il patrimonio naturale, paesaggistico e sportivo della regione. Rivolto alle scuole statali e paritarie del primo ciclo, l’intervento prevede contributi per la realizzazione di attività nei parchi e negli ambienti montani piemontesi, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla natura, alla pratica sportiva e alla conoscenza del territorio. Tra le attività previste figurano escursioni naturalistiche e safari, sci, snowboard, arrampicata, trekking, ciaspolate, nordic walking, mountain bike e altre attività.

Gli altri bandi: prevenzione, inclusione, ambiente e orientamento

La Regione conferma il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo con il bando rivolto alle scuole secondarie di primo grado e secondo grado statali e paritarie: “Realizzazione di attività per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

L’edizione 2026-2027 richiede un approfondimento sulla cittadinanza digitale, con riferimento all’uso sicuro e responsabile delle tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, per contrastare la disinformazione e le fake news. Il bando promuove la consapevolezza dei rischi insiti nella rete, con particolare attenzione al body shaming, inteso come l’atto di deridere, denigrare o bullizzare qualcuno per il suo aspetto fisico, amplificato dall’uso dei social network e delle tecnologie digitali.

L’attenzione all’ambiente si esprime con la salvaguardia del mondo delle api, rivolto alle scuole statali e paritarie del primo ciclo: “Il Regno delle api…sentinelle della Natura”.

Studenti con plusdotazione o con disagio sono i destinatari delle azioni previste dal bando “Realizzazione di progetti sperimentali a supporto degli studenti a rischio ritiro sociale (hikikomori) e studenti con plusdotazioni (ad alto potenziale cognitivo)” rivolto alle scuole sede dei Centri Territoriali di Supporto di ciascun ambito provinciale.

“La scuola va in azienda e in ITS Academy” è l’intervento rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, con l’obiettivo di orientare studenti attraverso la conoscenza del mondo produttivo piemontese e delle offerte di istruzione. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, l’iniziativa prevede un primo contatto con il mondo produttivo ed economico tramite visite in azienda, dove gli alunni potranno conoscere la storia delle imprese, il loro legame con il territorio, i processi e le fasi di produzione, l’organizzazione e le professionalità coinvolte e i relativi percorsi di istruzione e formazione. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado approfondiranno la conoscenza degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) che erogano corsi biennali e triennali di alta specializzazione tecnica, alternativi all’università, e che fanno parte del sistema ordinamentale della formazione terziaria professionalizzante post-diploma.

Favorire l’integrazione degli studenti sordi è l’obiettivo del bando “Promuovere la piena inclusione degli studenti sordi attraverso progetti di bilinguismo/lingua dei segni italiana (LIS)” rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.