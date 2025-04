Indicatori demografici molto preoccupanti: necessarie iniziative strutturali per la famiglia. Magliano (Lista Civica Cirio Presidente PML): “Lavorare insieme per ius familiae”

Il Piemonte tra le Regioni più anziane d’Italia: la popolazione attiva (15-64 anni) è inferiore al 62%, la natalità è a 1,14, entrambi i dati sono al disotto della media nazionale che è rispettivamente del 63,4% e 1,18. Silvio Magliano, Capogruppo della Lista Civica Cirio Presidente PML in Consiglio regionale: “Inutile strapparsi le vesti per le stabilizzazioni degli insegnanti se non ci saranno alunni per formare le classi, così come lottare per mantenere l’età pensionabile se mancheranno i contributori che garantiscano la tenuta del sistema: è necessario attuare quanto prima una serie di interventi seri e strutturali per le famiglie”.

I dati presentati dall’Istat sugli indicatori demografici del 2024 delineano una situazione sempre più complessa per il nostro Paese: diminuiscono le nascite, il numero di figli per donna e le persone in età attiva (tra i 15 e i 64 anni), aumentano le famiglie composte da una o due persone e i giovani che lasciano l’Italia per altri paesi. In molti di questi indicatori, il Piemonte fa peggio della media nazionale: per quanto riguarda la popolazione attiva, nella nostra Regione è il 61,9% contro il 63,4% dell’Italia, la natalità si attesta a 1,14 figli per donna, contro l’1,18 nazionale; il tasso migratorio è del 5,3 per mille contro il 4,1 della media del Paese. Sempre più giovani scelgono la via dell’emigrazione per il proprio futuro personale e professionale.

“E’ evidente che è necessaria un’azione decisa e strutturale per aiutare le famiglie – commenta il Capogruppo della Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale in Consiglio regionale, Silvio Magliano -; le politiche dei voucher vanno bene ma non bastano, bisogna andare oltre con misure che da una parte garantiscano l’accesso ai servizi, come gli asili nido e le scuole materne, per esempio, e la conciliazione tra lavoro e vita famigliare e dall’altra istituiscano sensibili incentivi fiscali, tanto da rendere appetibile per i nostri giovani restare qui e formare una famiglia e costituire anche un volano per l’economia, dal momento che una famiglia con figli deve affrontare molte spese”.

Conclude Magliano: “Difendere le pensioni e l’età pensionabile non serve, dal momento che non terrà il sistema previdenziale per carenza di contributori, battersi per la stabilizzazione degli insegnanti non è decisivo se non vi saranno alunni per formare le classi. Non è più il momento di stracciarsi le vesti per battaglie di retroguardia nel breve termine, ma di lavorare insieme per una riforma strutturale che porti a quello che Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Famiglia, definisce ius familiae, un modello che renda il nostro paese ambito per chi cerca stabilità”.