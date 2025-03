Reale Mutua Torino – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 85-69

Domenica 2 marzo 2025 – E sono quattro di fila. Cinque nelle ultime sei partite. La Reale Mutua Basket Torino non si ferma: dopo l’impresa infrasettimanale sul campo di Rimini, i gialloblù continuano a sorridere anche sul parquet di casa, trovando un’altra vittoria convincente contro la VL Pesaro.

Ancora una volta è emerso il carattere dei ragazzi di coach Moretti, capaci di reagire a una partenza contratta, fino a piazzare il sorpasso e imporsi nettamente tra gli applausi del pubblico torinese.

Oltre ai soliti protagonisti Taylor e Ajayi, è stata fondamentale la leadership di capitan Schina, al suo massimo in carriera in Serie A2 con 17 punti, oltre all’impeccabile lavoro difensivo di Ghirlanda e Severini. Il risultato finale è 85-69.

Quintetti

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Landi

Pesaro: Ahmad, Bucarelli, Maretto, King, Zanotti

La partenza vede Carpegna Prosciutto Basket Pesaro entrare bene in partita, andando con facilità al ferro con l’ex Zanotti e Ahmad mentre Torino è confusionaria in attacco. Dopo i primi cinque minuti di gioco, coach Moretti è costretto a chiamare timeout per riordinare le idee gialloblù dopo un primo parziale di 2-11 degli ospiti. Torino prova ad accendersi dalla distanza con Montano e Taylor ma dall’altra parte la difesa torinese non riesce a contenere la VL che chiude la prima frazione sul +9: 13-22.

Nel secondo quarto Torino inizia ad acquisire confidenza in attacco: se i primi a colpire erano Montano e Taylor, entra in partita anche Ghirlanda che è bravo a tagliare senza palla per farsi vedere da Schina. Proprio il capitano inizia anche a mettersi in proprio per ribaltare l’inerzia dell’incontro: il play gialloblù segna prima da tre per accorciare, poi serve Ajayi per il primo sorpasso torinese sul 29-28. Il match prosegue all’insegna dell’equilibrio, Torino paga i problemi di falli di Montano e Pesaro rimette la testa avanti prima della pausa lunga sul 36-41.

I giochi riprendono con la Reale Mutua che resta in scia, a distanza ravvicinata dagli ospiti. Per Torino sale in cattedra Ajayi che si carica sulle spalle l’attacco gialloblù mentre Ghirlanda fa il lavoro sporco che serve per restare in partita, ma dall’altra parte si accende Imbrò per rispondere colpo su colpo ai torinesi. Si va così all’ultima pausa in perfetta parità sul 57-57.

L’ultima frazione si apre con Schina che prova a dare una scossa alla gara, trovando il canestro e caricando il pubblico, poi Taylor prende fuoco dall’arco e porta la Reale Mutua fino al massimo vantaggio sul +9 quando mancano meno di sei minuti alla fine (72-63).

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro prova a rifarsi sotto andando nel pitturato da De Laurentiis ma i gialloblù sono bravi a reagire e tenere i marchigiani a distanza di sicurezza con il solito Taylor. Il carattere della Reale Mutua è da applausi: in piena fiducia, capitan Schina e compagni affondano l’allungo decisivo per archiviare la quarta vittoria di fila. Finisce 85-69.

Coach Moretti in sala stampa:

“Abbiamo vinto una grande partita, contro un avversario di alto livello. Siamo stati messi in difficoltà in avvio di gara nonostante fossimo entrati in campo concentrati. Inizialmente è uscita fuori un po’ di voglia di risolvere subito con fretta, poi siamo rientrati in partita con qualche tripla e le situazioni di difesa e contropiede.

Nel secondo tempo abbiamo girato la partita, trovando in attacco i nostri punti di riferimento e trovando gli adattamenti giusti in difesa. Siamo saliti di livello, sia dal punto di vista tecnico che come atteggiamento, sono molto contento e ringrazio i ragazzi.”

Reale Mutua Torino – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 85-69

(13-22, 23-19, 21-16, 28-12)

Reale Mutua Torino:

Kevion Taylor 25 (4/9, 5/10), Ife Ajayi 17 (6/11, 1/3), Matteo Schina 17 (3/7, 3/3), Matteo Montano 12 (0/1, 4/9), Matteo Ghirlanda 8 (3/3, 0/1), Giovanni Severini 2 (1/2, 0/2), Aristide Landi 2 (1/2, 0/4), Maximilian Ladurner 2 (0/2, 0/0), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0), Federico Avino 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 40 12 + 28 (Ife Ajayi 16) – Assist: 15 (Matteo Schina 7).

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro:

Khalil Ahmad 15 (3/7, 0/5), Quirino De laurentiis 15 (4/8, 1/1), Danilo Petrovic 11 (4/4, 1/2), Matteo Imbro’ 9 (0/1, 3/5), Simone Zanotti 7 (2/3, 1/2), Octavio Maretto 6 (2/2, 0/1), V.j. King 4 (1/3, 0/3), Lorenzo Bucarelli 2 (1/4, 0/2), Eric Lombardi 0 (0/0, 0/1), Pietro Reginato 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Khalil Ahmad, Octavio Maretto 7) – Assist: 15 (Octavio Maretto, Lorenzo Bucarelli 4).

Ufficio Stampa Basket Torino