Torna a Carmagnola “Questo è Halloween”, manifestazione di successo molto attesa da famiglie e bambini, che colora di magia, mistero e divertimento il centro storico cittadino.

Protagonista tematico di quest’anno è il corvo, uccello da sempre associato a superstizioni e misteri, ma anche simbolo di intelligenza e prezioso alleato dell’equilibrio ambientale, che la manifestazione intende rivalutare, soprattutto agli occhi dei bambini, come importante protagonista dell’ecosistema e della natura che ci circonda.

Questa 11ª edizione si sviluppa in due giornate ricche di appuntamenti.

Sabato 25 ottobre, con una speciale anteprima tra laboratori creativi, giochi, presentazioni di libri e uno speciale Tour delle Tenebre con teatro e degustazioni nel centro cittadino.

Venerdì 31 ottobre, con un articolato programma pomeridiano e serale che spazia dai laboratori alle merende paurose e alle cene mostruose, fino alla tradizionale “Parata in Notturna” e al grande spettacolo conclusivo di danza e teatro “Halloween Nightmare”.

Due concorsi coinvolgono le scuole cittadine: Il primo, dedicato alle scuole primarie, invita le classi a realizzare un elaborato creativo ispirato al corvo; il secondo, riservato alle scuole dell’infanzia, prevede la decorazione di spazi scolastici interni o esterni con ambientazioni ispirate ad Halloween. Le scadenze per la consegna dei lavori sono fissate al 22 ottobre per le scuole primarie e al 23 ottobre per le scuole dell’infanzia.

31 ottobre 2025 a Carmagnola (TO)

Dalle ore 15:00 inizio delle varie attività con laboratori e animazioni

Alle ore 21:30 partenza della “Parata in Notturna 2025” da Largo Vittorio Veneto, a seguire spettacolo “Halloween Nightmare”

Anteprima Aspettando Halloween il 25 ottobre 2025

Dalle ore 15:30 laboratori – Dalle 19:30 Tour delle Tenebre nel centro storico

Laboratori, animazioni e spettacoli a ingresso libero