Casa Fools – Teatro Vanchiglia, nell’ambito del “Festival delle Arti Popolari 2024” indice la prima edizione del concorso letterario di narrativa “La città che vorrei”.

Un premio letterario dedicato a Torino per narrare il reale ed esplorare il possibile. Un’opportunità affascinante per ispirare racconti che esplorino la città sotto molteplici prospettive, sondando le caratteristiche desiderate, le esperienze dei residenti e le aspirazioni per il futuro di Torino.

Concorso letterario – Regolamento

Il concorso è aperto a tutti gli autori e le autrici, sia residenti a Torino che provenienti da altre città o paesi. I minorenni devono essere autorizzati da chi ne esercita la patria potestà (foglio 3). 2. I racconti devono essere brevi, con una lunghezza massima di 7500 parole (4 cartelle). 3. I racconti devono esplorare il tema “La città che vorrei” concentrando la narrazione su Torino. 4. È requisito indispensabile che i racconti siano originali e inediti (fatta eccezione di racconti autopubblicati). Possono partecipare testi candidati ad altri concorsi e/o vincitori di altri premi. 5. I racconti devono essere scritti in italiano e presentati in formato digitale, preferibilmente in formato PDF, Word o altro formato testuale compatibile. I partecipanti devono inviare i loro racconti tramite il FORM di candidatura online compilando tutti i campi richiesti. Tutti i racconti devono essere inviati entro le 23:59 di sabato 31 agosto per essere considerati validi. I partecipanti devono garantire che i racconti inviati siano il loro lavoro originale e non violino i diritti d’autore di nessun altro autore. Qualsiasi forma di plagio comporterà l’esclusione immediata dal concorso. Ogni partecipante può inviare un solo racconto. Tutti i partecipanti devono confermare di aver letto e accettato le regole del concorso. L’invio del racconto costituisce l’accettazione piena e incondizionata di tutte le regole. Una giuria qualificata esaminerà i lavori, dichiarerà il vincitore o la vincitrice e, se presenti, segnalerà le opere degne di menzione speciale. Il suo giudizio è insindacabile ed inappellabile. Il vincitore o la vincitrice riceverà in premio:

1) realizzazione del podcast del racconto vincitore con le voci della compagnia Fools. 2) Feedback scritto della giuria e targa.

3) ingressi omaggio alla stagione Consonanze di Casa Fools

I racconti finalisti saranno inviati in lettura alla casa editrice indipendente SuiGeneris che potrà scegliere autonomamente di avviare una collaborazione editoriale con le autrici e gli autori segnalati.