La chitarra per la rassegna “Affetti Sonori”

“Affetti Sonori” avrebbe dovuto svolgersi il 12 dicembre ma, per un problema tecnico è stato spostato al 20 febbraio il concerto che ha segnato il debutto come chitarrista solista di Bishal Nigra: giovane promessa della musica classica di San Giusto Canavese.

L’occasione è stata la rassegna “Affetti Sonori” organizzata dall’associazione “CONCERTANTE, progetto arte&musica”: un nome scelto per il suo significato tecnico della musica e cioè il percorso che porta dall’ideazione alla realizzazione di un evento musicale il quale, in questo caso, sottolinea quanto le relazioni affettive legano reciprocamente organizzatori, musicisti e pubblico, come ama sottolineare l’ideatore, il curatore e l’organizzatore del progetto, Giorgio Griva.

Il Concerto “ … sulle corde” ha previsto un programma molto vario con musiche di Weiss, Mertz, Tansman, Granados e Torroba che ha letteralmente incantato il pubblico presente evidenziando le notevoli doti sia tecniche sia interpretative del giovanissimo musicista Canavesano appena laureatosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria e ora docente presso l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo.

Di lui l’organizzatore dell’evento Giorgio Griva ha detto pubblicamente: Ha proposto un variegato e accattivante programma che ha meritato un caloroso plauso per l’apprezzata prestazione con esito qualitativo di pregio, dimostrando bravura saporitamente condita di sensibilità e intelligenza esecutiva, segno evidente ed efficace di doti tecniche e interpretative di grande rilievo con cui ha privilegiato le diverse caratteristiche dell’interessante repertorio presentato.

Il Concerto si è svolto nell’aulica cornice della storica sede della “Famija Turineisa” alla presenza, fra gli altri, del Maestro Atos Canestrelli che si è unito calorosamente ai ringraziamenti e agli elogi rimarcando la musicalità di Bishal.

Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese