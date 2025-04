A Trofarello, grazie a un contributo del Comune, il playground di via Nenni è stato completamente rinnovato. Le novità sono state svelate ieri, sabato 5 aprile 2025, in occasione del taglio del nastro.

Il campo da basket ha nuove attrezzature ed è protetto da una nuova recinzione, con una porta d’ingresso che ne regolamenterà l’accesso. Non solo: da adesso, è intitolato a Enrico Airaldi, cestista trofarellese della scuola BEA Leopardi scomparso prematuramente alcuni anni fa, a cui è dedicato il torneo Amici di Enrico (che ogni anno si svolge anche in via Nenni).

Le società e associazioni BEA Chieri, Trofarello Sport e Cultura e Amici di Enrico, con un gruppo di volontari, gestiranno le aperture del playground, in orario pomeridiano, garantendo a tutti un posto sicuro in cui poter giocare a pallacanestro gratuitamente.

“Per il nostro progetto, oggi è un giorno molto importante – commenta Stefano Piccionne, DS BEA Leopardi – Enrico Airaldi era un nostro tesserato, a cui tutti siamo molto affezionati. Grazie alla spinta della nostra attività, l’amministrazione ha accolto la richiesta di rinnovare il playground di Trofarello, che è stato e sarà sempre un punto di riferimento per il territorio. Il nostro obiettivo è fare crescere sempre di più la cultura cestistica nei Comuni del Chierese. Questa struttura ci permetterà di farlo con nuovo slancio”.

Aggiunge Stefano Napoletano, sindaco di Trofarello: “Riqualifichiamo un bel posto, da troppi anni lasciato andare. Il playground, oggi, è più sicuro. Questo è un luogo di comunità: il progetto è figlio dell’esperienza del torneo Amici di Enrico, che procede da tanti anni ed è diventata un punto di riferimento in tutta la provincia”.

Per Paolo Airaldi, papà di Enrico e presidente dell’associazione Amici di Enrico, “In questa bella giornata di festa portiamo a termine un progetto a cui lavoriamo da tanti anni. È bello vedere tanti ragazzi che giocano in questo posto. Ringraziamo l’amministrazione che ha creduto in questa iniziativa”.