La Tecnoengineering Moncalieri torna da Salerno con una sconfitta e vede i play-out sempre più vicini. Al Palasilvestri, in occasione della venticinquesima giornata del campionato Techfind Serie A2, le Lunette hanno saputo reagire a un avvio complicato, completando la rimonta alla fine del terzo quarto: nell’ultimo periodo, però, le padrone di casa hanno preso nuovamente il largo, chiudendo i conti sul 61-50 e conquistando la vittoria in uno scontro diretto decisivo in ottica salvezza.

La gara

La partita si rivela complicata sin dai primi possessi per Moncalieri, che dopo un buon avvio segnato dai due punti di Cordola subisce un parziale di 7-0 da Salerno. A condurre l’azione delle granatine è Yusuf, che mette a segno sei punti prima della tripla di Silvino Oliveira che manda le Lunette sotto nel punteggio.

Nel finale di primo quarto Moncalieri ritorna in partita con una tripla di Mitreva e due liberi realizzati da Gesuele, a cui però Salerno risponde allo stesso modo con Kirschenbaum Pascale, che realizza dall’arco, e Silvino Oliveira, impeccabile dalla lunetta. I due punti di Yusuf relegano Moncalieri a tre possessi di svantaggio: il primo periodo si chiude sul 16-7.

Moncalieri torna in campo con maggiore convinzione e riesce a tenere testa alla squadra di casa lungo tutto il secondo quarto, ma la difesa alta schierata dalla squadra di coach Nardone complica il gioco offensivo delle gialloblù. Una situazione ben rappresentata dalla percentuale realizzativa delle Lunette, che chiudono il secondo quarto con il 14% da due punti, persino più basso del 33% da tre punti.

A pochi minuti dalla pausa lunga Salerno si porta sul +12, prima che Mitreva metta a segno un’altra tripla che tiene a galla Moncalieri. Salerno chiude il secondo quarto sul 29-20, mantenendo lo stesso vantaggio del primo periodo.

Al rientro dagli spogliatoi Moncalieri torna in campo con maggiore lucidità, soprattutto in fase difensiva dove spesso riesce ad anticipare le granatine al rimbalzo. In attacco la precisione migliora, ma Salerno resta avanti nel punteggio grazie alle realizzazioni di Silvino Oliveira e Yusuf, che si portano in doppia cifra.

Nel finale di terzo quarto il gioco sempre più fluido delle Lunette viene premiato: Sammartino va a segno dall’arco, poi Ngamene e Pasero riescono a realizzare dal pitturato permettendo così a Moncalieri di riaprire il match. Al termine del terzo quarto di una partita davvero combattuta il vantaggio di Salerno è ridotto a un solo punto (40-39).

In avvio di ultimo quarto l’inerzia del match torna a pendere verso le padrone di casa, che ricostruiscono un margine di sicurezza con un parziale di 6-0. La squadra di coach Terzolo reagisce e torna sotto a quattro lunghezze di distacco grazie ai punti messi a segno da Sammartino e al 2 su 2 dalla lunetta di Grosso, ma Salerno dimostra grande lucidità in fase offensiva e riporta il margine sopra la doppia cifra con Silvino Oliveira che supera quota 20 punti. La quarta tripla della serata di Mitreva serve solo ad ammorbidire il passivo: alla sirena il punteggio finale è di 61-50 per Salerno Ponteggi.

Le Lunette torneranno al PalaEinaudi per l’ultima giornata della regular season, dal cui esito dipenderà il destino di Moncalieri. Ospite della squadra di coach Terzolo sarà Logiman Broni, formazione che occupa la sesta posizione in campionato ed è già sicura del passaggio ai play-off. La palla a due è fissata per sabato 12 aprile alle ore 20:30.

Tabellini

Salerno Ponteggi – Tecnoengineering Moncalieri 61-50



Parziali (16-7, 29-20, 40-39)

Salerno Ponteggi: Silvino Oliveira 23, Valerio 4, Orchi 10, De Mitri 0, Yusuf 19, Naddeo ne, Scala 2, Tagliaferri, Esposito ne, Kirschenbaum Pascale 3, Scolpini, Vitali. All. Nardone.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 20, Cordola 2, Mitreva 14, Grosso 4, Salvini 1, Ngamene 3, Pasero 2, Corgnati ne, Gesuele 2, Avagnina, Obaseki 2. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.