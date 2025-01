Quadri e sculture del Museo del Paesaggio in alcuni dei più importanti musei nazionali e d’Europa. Opere in viaggio in questi mesi da Verbania in altre zone d’Italia e anche in Spagna.

Diversi i prestiti chiesti ed autorizzati per la realizzazione di prestigiose mostre. Le scopriamo insieme, possono essere l’occasione per gite fuori porta sulle orme delle collezioni di Palazzo Viani Dugnani.

La mostra più vicina a noi ci porta al Castello di Novara dove fino al 6 aprile 2025 è allestita “PAESAGGI. Realtà Impressione Simbolo. Da Migliara a Pellizza da Volpedo”. In prestito da Verbania Pianura Lombarda, olio su tela di Eugenio Gignous (1871), dono della regina Margherita di Savoia.

Trasferta in Piazza della Scala a Milano per un pezzo della gipsoteca di Paolo Troubetzkoy, si tratta di Maternità (1898), esposto alle Gallerie d’Italia in occasione dell’allestimento “Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento” visitabile fino al 16 marzo 2025.

Viaggio in Alto Adige per il Trittico Nevicata, Neve e Mattina d’inverno di Cesare Maggi (1908 – 1911) che sarà in mostra a Palazzo Mamming Museum di Merano nell’ambito di “I colori della neve” fino al 2 marzo 2025.

Infine il capolavoro di Mario Tozzi La toeletta del mattino (1922) ha già varcato i confini nazionali alla volta della Spagna. Il grande olio su tela farà bella mostra di sé al Museo di Belle Arti Gravina di Alicante fino al 4 maggio 2025 per “Milan vitrina de la modernidad. Un viaje por el arte italiano de la primera mitad del siglo XX”.

“Assenze da Verbania che portano però la presenza del Museo del Paesaggio ad un vasto pubblico internazionale” rimarca la conservatrice e direttrice artistica del museo Federica Rabai e prosegue: “Restano immutati la ricchezza e il fascino delle collezioni di Palazzo Viani Dugnani dove fino all’11 maggio ospitiamo anche la mostra temporanea Lo sguardo lucente. Paesaggi mediali ai tempi dell’AI di Davide Maria Coltro, curata da Elena Pontiggia. Esposte opere che raccontano l’indagine dell’artista sul genere pittorico del paesaggio dai Quadri Mediali dei primi anni Duemila a lavori realizzati appositamente per la mostra, in dialogo con la nostra pinacoteca“.

La sede di Palazzo Viani Dugnani del Museo del Paesaggio (via Ruga 44) nel periodo invernale è aperta da giovedì a domenica dalle ore 10 alle 18.

Apertura straordinaria sempre dalle 10 alle 18 nella giornata dell’Epifania, lunedì 6 gennaio.